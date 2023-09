Uno spettacolo che presto svanirà: quando e come vedere la cometa Nishimura a occhio nudo

MeteoWeb

L’arrivo di una cometa visibile occhio nudo è emozionante, ma, come al solito, i resoconti sulla visibilità della cometa Nishimura devono essere presi con le pinze. Secondo alcuni, l’oggetto celeste può essere visto nell’ora dopo il tramonto e nell’ora prima dell’alba guardando Est-Nord/Est, verso la falce di Luna e Venere: un’indicazione corretta solo a metà.

Come vedere la cometa C/2023 P1 (Nishimura)

In questo momento C/2023 P1 (Nishimura) è nella costellazione del Leone, nella sua “testa”, visibile solo al mattino presto, sorgendo a Est-Nord/Est con Venere a poca distanza, circa un’ora prima dell’alba. Tuttavia, poiché la cometa Nishimura si sta muovendo molto rapidamente lungo il corpo del Leone, sta per entrare nel cielo serale.

Si prevede che la cometa Nishimura diventerà abbastanza luminosa da poter essere vista ad occhio nudo intorno al 12 settembre 2023, quando si avvicinerà alla Terra, e fino al 17 settembre, quando si avvicinerà al Sole. Tuttavia, non solo si perderà nel luminoso crepuscolo post-tramonto durante questo periodo, ma potrebbe non emergere indenne dal suo passaggio ravvicinato alla nostra stella. La sua luminosità potrebbe ridursi drasticamente e improvvisamente, o, peggio, potrebbe disintegrarsi completamente.

Ciò che non farà, in tutto il suo tempo come oggetto luminoso, tecnicamente visibile a occhio nudo, sarà innalzarsi in alto nel cielo scuro per essere effettivamente facilmente visto ad occhio nudo. La meccanica celeste implica che il meglio che si può sperare dalla cometa Nishimura è intravederla in basso sull’orizzonte occidentale subito dopo il tramonto. Per questo, sarebbe opportuno avere almeno un binocolo a portata di mano e molta pazienza.

Nishimura è una nuova cometa: è stata scoperta l’11 agosto 2023 da Hideo Nishimura, un astronomo dilettante giapponese e confermata dal Minor Planet Center il 15 agosto.