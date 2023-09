Meteo, quasi 5 giorni senza gelo alla Capanna Margherita: nuovo record sul Monte Rosa

MeteoWeb

Quattro giorni e 17 ore senza rigelo, senza cioè che la temperatura minima tornasse a zero gradi o al di sotto, ai 4.554 metri della stazione meteo collocata sul Monte Rosa: è un nuovo record per il rifugio Capanna Margherita. “Nell’osservatorio meteorologico di Capanna Margherita, posto sulla Punta Gnifetti a 4554 metri nel gruppo del Monte Rosa, è dall’agosto 1958 che non si misuravano temperature minime pari o superiori a 0°C. Ciò è avvenuto nei giorni scorsi, e più precisamente a partire dalle 4:00 ora locale del 4 settembre 2023 fino alle 19:30 del 8 settembre, per via di un’alta pressione bloccata tra Europa centrale e Nord Italia”. Ciò ha battuto “tutti i record precedenti – nei dati misurati – come ore consecutive senza rigelo”, con la temperatura che è ritornata “negativa dopo ben 113 ore, o 4 giorni e 17 ore (e rimanendo al di sotto dello 0°C per alcune ore)”. Lo rende noto Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) del Piemonte.

“Lo zero termico in questi giorni è stato molto elevato, con il suo massimo il 5 settembre tra i 5170 metri misurati dal radiosondaggio di Cuneo Levaldigi, ai 5150 metri di Payerne (Svizzera), ma anche le temperature in località montane al di sopra dei 2000 metri hanno registrato nuovi record sulla rete ARPA Piemonte”, viene evidenziato. “In una sola settimana, la serie storica di Capanna Margherita, dove le misure di temperatura sono già disponibili per il secolo scorso – in particolare nelle estati tra il 1927 e il 1939, e tra il 1952 e il 1958, per poi divenire continue con la stazione automatica di ARPA Piemonte dall’agosto 2002 – ha registrato tre nuovi record di temperatura minima più alta”, viene spiegato.

“Il caldo di questi giorni – spiega ancora Arpa – ha colpito maggiormente le località di media e alta montagna; infatti, sono stati battuti quattro record sulla rete di ARPA Piemonte nelle temperature massime di settembre: Passo del Moro con +16,9°C (2820 metri, attiva dal 4 novembre 1988), Formazza con +19,2°C (2453 metri, attiva dal 27 ottobre 1988), Lago Paione con +20,6°C (2269 metri, attiva dal 21 ottobre 1988) e La Colletta con +18,7°C (2830 metri, attiva dal 24 settembre 2009). Le prime tre sono situate tra Alpi Pennine e Lepontine, mentre la quarta si trova nelle Alpi Cozie”, conclude Arpa.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: