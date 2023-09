Il Regno Unito rinvia lo stop ai motori a benzina e diesel

MeteoWeb

Il Premier britannico Rishi Sunak ha annunciato lo slittamento dal 2030 al 2035 per l’introduzione dello stop alla vendita di auto con motore benzina e diesel. La decisione è arrivata nell’atteso discorso del Primo Ministro conservatore sulla revisione degli impegni sul clima. Sunak ha detto di aspettarsi che “la stragrande maggioranza dei veicoli” sarà elettrica entro il 2030, ma la decisione spetterà ai cittadini e non può essere imposta dal governo Tory. L’esecutivo, inoltre, vuole rinviare l’obbligo di sostituire le caldaie a gas. Il Regno Unito darà più tempo ai suoi cittadini per passare dalle caldaie a gas alle pompe di calore e le famiglie dovranno effettuare il passaggio solo quando cambieranno la caldaia, e non prima del 2035. Sunak intende comunque raggiungere il target di emissioni zero nel 2050 ma “in modo più realistico”.