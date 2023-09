Salmone vegano stampato in 3D in vendita nei supermercati italiani

MeteoWeb

Si chiama The Filet, e sembra un normale trancio di salmone, se non fosse che, invece di arrivare dai mari del Nord, è stato realizzato da una stampante 3D. È prodotto da una startup nata nel 2020, la Revo Foods, specializzata nella produzione di alimenti vegani che assomigliano a derivati del pesce. Si aggiunge ad altri prodotti dell’azienda già in vendita, come il salmone vegano in busta, nella doppia versione normale e affumicata, e mousse spalmabili, una al salmone e una aromatizzata al tonno.

La caratteristica di The Filet è essere formato da un insieme di microproteine, gli albuminoidi, che arrivano dai funghi, cui si aggiungono gli acidi grassi Omega-3. Proprio grazie alla tecnologia con cui è realizzato, è possibile decidere in fase di preparazione la quantità di proteine e grasso per la sua preparazione, in base alle proprie esigenze. Inoltre il prodotto è anche senza glutine.

Viene creato con la stampa 3D, con un macchinario complesso in grado di assemblare i diversi elementi che lo compongono seguendo un ordine preciso. Il suo arrivo sul mercato è previsto il 1° ottobre a 6,99 euro per una porzione da 130 grammi.