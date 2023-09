Fa tappa a San Giovanni in Fiore il 57° motoraduno nazionale dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Il 57° raduno nazionale organizzato dal Motoclub VVF Italia-Cosenza fa tappa a San Giovanni in Fiore. L’evento è patrocinato dalla provincia di Cosenza ed ha previsto un itinerario che si è articolato negli splendidi paesaggi del Parco Nazionale della Sila con visite nei luoghi principali. Provenivano da ogni parte d’Italia le 180 moto giunte anche presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore nei pressi del bivio nord della città silana. Accolti dal responsabile, il capo reparto Giovanni Talarico e dai pompieri silani, lo spettacolo degli appassionati delle due ruote nella tappa numero “cinquantasette” del raduno nazionale VVF. La carovana è stata scortata dal servizio moto-montato del Corpo della Polizia Provinciale di Cosenza che ne ha curato e garantito la sicurezza stradale. Presso il distaccamento permanente dei VVF di San Giovanni in Fiore si è tenuta la benedizione dei caschi. La carovana nel tardo pomeriggio di sabato 23 settembre ha lasciato San Giovanni per rientrare presso il Soggiorno nazionale montano del Ministero della Difesa, Base Logistico – Addestrativa dell’Esercito di Camigliatello Silano, da dove è iniziata l’avventura del tour.