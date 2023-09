Sardegna, vasto incendio a Burcei: in azione Canadair ed elicotteri

MeteoWeb

Un grosso incendio è divampato oggi pomeriggio in località Bruncu Bentosu, a Burcei, nel sud Sardegna. Le fiamme, divampate poco prima delle 16, si sono velocemente propagate in un’ampia area di macchia mediterranea a nord-ovest del centro abitato a causa del forte vento. Sul posto stanno operando le squadre composte da Corpo forestale, Vigili del Fuoco, personale di Forestas e volontari. Fondamentale l’azione di due Canadair e quattro elicotteri della flotta regionale, che ha permesso di contenere il rogo, anche se ancora non è stato domato. Non si registrano danni ad aziende agricole o abitazioni.