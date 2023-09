Il noto scalatore russo Dmitry Golovchenko disperso in Pakistan: si teme che sia morto

MeteoWeb

Lo scalatore russo Dmitry Golovchenko è considerato disperso. Si teme che sia morto mentre tentava una via ad alta difficoltà sul Gasherbrum IV, nelle catene montuose del Karakorum in Pakistan, insieme al compagno di scalata Sergey Nilov. Lo ha riferito Karar Haidri, segretario del Club alpino del Pakistan (Acp). Nilov è tornato sano e salvo alla Base, dopo che gli elicotteri dell’esercito pakistano lo hanno salvato e lo hanno trasportato all’ospedale militare combinato di Skardu, nel Gilgit Baltistan. I due alpinisti di grande talento avevano vinto insieme due Piolet d’Or, un premio assegnato ogni anno alle salite considerate le più audaci e all’avanguardia. Ne hanno ricevuto uno nel 2012 per una scalata sulla cresta nord-est della Muztagh Tower con Alexander Lange e nel 2016 per la prima salita sulla parete nord del Thalay Sagar con Dmitry Grigoriev.