Scivola su una roccia e precipita: morto escursionista in Valsesia

Tragedia nelle montagne del Vercellese. Un escursionista è morto dopo essere scivolato su una roccia in Valsesia, nella zona del Lago di Rimasco, sull’Alto Sermenza. L’uomo è scivolato, precipitando per una cinquantina di metri. Non è stata fornita l’età precisa dell’escursionista ma secondo le prime informazioni, si tratta di un uomo di circa 60 anni. Sul posto, è intervenuto il 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.