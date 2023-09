La scomoda verità sulle auto elettriche: fabbrica di batterie richiede così tanta energia da aver bisogno di una centrale a carbone

MeteoWeb

Una fabbrica di batterie per veicoli elettrici Panasonic da 4 miliardi di dollari a De Soto, nel Kansas (USA), contribuirà a soddisfare gli sforzi dell’amministrazione Biden per portare tutti a bordo di un veicolo elettrico. Ma allo stesso tempo, aiuterà anche a prolungare la vita di una centrale elettrica a carbone. Panasonic ha inaugurato la struttura lo scorso anno. La società giapponese avrebbe dovuto ricevere 6,8 miliardi di dollari dall’Inflation Reduction Act, che ha investito miliardi in veicoli elettrici e fabbriche di batterie come parte degli sforzi dell’America di abbandonare i combustibili fossili. Il giornale “Kansas City Star” riferisce che la fabbrica richiederà tra i 200 e i 250 megawatt di elettricità per funzionare. Questa è più o meno la quantità di energia necessaria per una piccola città.

In una testimonianza davanti alla Kansas City Corporation Commission, un rappresentante di Evergy, l’ente che serve la fabbrica, ha affermato che la struttura Panasonic crea “sfide a breve termine da una prospettiva di adeguatezza delle risorse”, secondo il giornale. Di conseguenza, l’azienda continuerà a bruciare carbone in una centrale elettrica vicino a Lawrence, nel Kansas, e ritarderà la transizione delle unità dell’impianto al gas naturale. Gli ambientalisti, ovviamente, non ne sono contenti.

Enormi quantità di energia per produrre auto elettriche

Questa situazione riflette un fatto ampiamente ignorato sulle auto elettriche: richiedono enormi quantità di energia per essere prodotte. Una batteria agli ioni di litio da 7kg contiene circa la stessa quantità di energia di 0,5kg di petrolio. Per realizzare quella batteria sono necessari 3000kg di roccia e terra per ottenere i minerali che entrano nella batteria. La batteria media di un veicolo elettrico pesa circa 450kg.

Tutta questa attività mineraria e di lavorazione industriale produce molte più emissioni di anidride carbonica rispetto a un’auto a benzina, quindi i veicoli elettrici devono essere utilizzati per circa 80.000-100.000km prima che si verifichi una riduzione netta delle emissioni di anidride carbonica. Pertanto, man mano che verranno costruite sempre più fabbriche per rifornire i produttori di veicoli elettrici, ci sarà una maggiore domanda di energia sulla rete.

Emily Arthun, CEO dell’American Coal Council, ha detto al giornale Cowboy State Daily che c’è un crescente riconoscimento della necessità del carbone per fornire energia di base. “Ho incontrato senatori e rappresentanti che capiscono che avremo bisogno del carbone per molto più tempo di quanto la gente parli”, ha detto Arthun.

L’Inflation Reduction Act mira a produrre più industrie di energia verde in America e Arthun ha affermato che c’è un crescente riconoscimento del fatto che queste sono ad alta intensità energetica. “Le persone stanno iniziando a capire che il fabbisogno energetico è in aumento e che queste chiusure premature [di centrali elettriche a carbone] sono un ostacolo”, ha affermato Arthun.

Il repubblicano Cyrus Western ha dichiarato al Cowboy State Daily che molte persone non sono consapevoli di come viene prodotta l’energia per creare una rete affidabile. Oltre alla domanda di energia per la capacità industriale, ci saranno più richieste sulla rete per caricare tutti questi veicoli. “Quell’elettricità deve pur venire da qualche parte. Non verrà dai parchi solari e dalle turbine eoliche”, ha detto. Western sostiene che le energie rinnovabili sono una grande fonte di “energia ausiliaria supplementare”, ma senza un solido carico di base per garantire un approvvigionamento energetico affidabile, non funzionano. Sono realtà che molti ancora non vogliono accettare.