Scienza: la scomparsa delle grandi prede spinse i Sapiens ad affinare le armi

Uno studio del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Tel Aviv ha esaminato l’evoluzione delle armi da caccia, dalle lance con punta in legno e in pietra, fino al sofisticato arco e alle frecce di un’epoca successiva, mettendola in relazione con i cambiamenti nelle dimensioni delle prede e nella cultura e fisiologia umana. Secondo lo studio, pubblicato su Quaternary, l’estinzione delle grandi prede, su cui si basava l’alimentazione umana, ha costretto gli esseri umani preistorici a sviluppare armi migliori per la caccia alle piccole prede, determinando così adattamenti evolutivi.

“Questo studio è stato progettato per esaminare un’ipotesi unificante più ampia, che abbiamo proposto in un precedente lavoro pubblicato nel 2021; l’ipotesi spiega l’evoluzione culturale e fisiologica degli esseri umani preistorici, compreso l’aumento delle capacità cognitive, come una risposta adattativa alla necessità di cacciare prede sempre più piccole e veloci”, hanno spiegato i ricercatori. “Finora un’ipotesi così unitaria mancava nella letteratura professionale, con la teoria prevalente che vede i cambiamenti nelle armi da caccia come il riflesso di un miglioramento cognitivo essenzialmente inspiegabile“, hanno continuato i ricercatori.

“Nel presente studio, abbiamo analizzato i reperti provenienti da nove siti preistorici, in Sudafrica, Africa orientale, Spagna e Francia, abitati durante la transizione dalla Bassa alla Media Età della Pietra, nel Paleolitico, circa 300.000 anni fa, quando emersero per la prima volta i Neanderthal e l’Homo Sapiens“, ha detto Miki Ben-Dor del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Tel Aviv, che ha condotto lo studio assieme al collega, Ran Barkai. “Nei primi siti archeologici di questo tipo, troviamo soprattutto ossa di animali e strumenti in pietra utilizzati per cacciare e lavorare le prede; le ossa riflettono le quantità relative di diverse specie cacciate dall’uomo, come elefanti e daini“, ha proseguito Ben-Dor. “In questo studio – ha precisato Ben-Dor – abbiamo cercato una correlazione tra l’avvento delle lance con punta in pietra e il progressivo declino delle dimensioni delle prede; in particolare, abbiamo esaminato l’emergere di un sofisticato metodo di lavorazione della pietra noto come tecnica Levallois, che è particolarmente indicativo dello sviluppo cognitivo, in quanto a differenza dei metodi di lavorazione precedenti, qui l’artigiano prepara prima un nucleo di pietra di buona qualità, poi taglia un oggetto appuntito con un solo colpo in un processo che richiede di immaginare in anticipo il risultato finale”.

“Abbiamo scoperto che in tutti i casi, in tutti i siti, le punte di pietra realizzate con la tecnologia Levallois sono apparse contemporaneamente a una relativa diminuzione della quantità di ossa di grandi prede”, ha sottolineato Ben-Dor. “Gli studi sui cacciatori e raccoglitori contemporanei indicano che una lancia di legno è sufficiente per cacciare prede di grandi dimensioni come un elefante: i cacciatori prima limitano la mobilità dell’animale, ad esempio spingendolo in una palude o scavando una fossa di cattura e nascondendola con dei rami, poi conficcano la lancia nella preda e aspettano che sanguini“, ha aggiunto Ben-Dor. “D’altra parte – ha continuato Ben-Dor – un animale di media taglia come il cervo è molto più difficile da catturare e, se colpito da una lancia di legno, probabilmente scapperà; una ferita più consistente provocata da una lancia con punta di pietra probabilmente lo rallenterà e ridurrà la distanza che può percorrere prima di crollare, aumentando le possibilità del cacciatore di recuperare la preda caduta”.

“Questa intuizione chiarisce ulteriormente i nostri risultati di centinaia di migliaia di anni fa, quando le lance con la punta di pietra furono sviluppate in risposta alla crescente scarsità di prede di grandi dimensioni”, ha specificato Ben-Dor. “Gli esseri umani hanno iniziato a costruire strumenti di pietra circa 3 milioni di anni fa e a cacciare circa 2 milioni di anni fa, con un’evoluzione costante delle armi da caccia nel corso della preistoria; l”Homo Erectus, l’antenato di tutti i tipi di esseri umani successivi, utilizzava una lancia di legno, che probabilmente conficcava nelle prede di grandi dimensioni da vicino“, hanno spiegato i ricercatori.

“L’Homo Sapiens e l’Uomo di Neanderthal, emersi circa 300.000 anni fa, migliorarono le loro lance aggiungendo punte di pietra, prodotte con la più sofisticata tecnica Levallois; queste lance con punta in pietra erano apparentemente utilizzate sia per la spinta che per il lancio“, hanno continuato i ricercatori. “Circa 50.000 anni fa, l’Homo Sapiens utilizzava regolarmente sistemi di caccia più complessi, come l’arco e le frecce e la lancia e alla fine del Paleolitico superiore, circa 25.000 anni fa, emersero nuovi ausili per la caccia, come cani, trappole e ami da pesca“, hanno precisato i ricercatori. “Questa continua evoluzione delle armi da caccia, necessariamente accompagnata dal miglioramento della cognizione e delle abilità umane, è nota da tempo; tuttavia, non è stata proposta un’ipotesi unificante per spiegare questi fatti o attribuirli a qualche cambiamento nell’ambiente. Nella nostra ricerca abbiamo cercato di affrontare questa sfida“, hanno sostenuto i ricercatori. “La nostra teoria sostiene che le dimensioni delle prede abbiano giocato un ruolo importante nell’evoluzione umana: all’inizio si cacciavano gli animali più grandi, e quando questi erano scomparsi, gli esseri umani passavano a quelli di dimensioni successive, e così via“, hanno dichiarato i ricercatori. “Infine – hanno aggiunto – quando la caccia non era più energeticamente conveniente, l’uomo iniziò ad addomesticare animali e piante”.