Scoperta in Messico una città perduta del periodo preispanico

MeteoWeb

La comunità scientifica è rimasta sbalordita dalla scoperta di un’importante città perduta preispanica nella regione di Acapulco, in Messico. Questa meravigliosa città, che ha una superficie di 334 ettari e una lunga storia, è un esempio di cultura precolombiana. Alcune delle scoperte annoverano 38 petroglifi, calendari circolari e una rappresentazione di un dio della pioggia.

La distanza dal centro di Acapulco, una delle destinazioni turistiche più apprezzate del Messico per le sue spiagge, a questa zona archeologica, è di circa 13 km. Le scoperte sono sparse in tutto il Cerro de La Bola, che un tempo ospitava una piramide della cultura Yope utilizzata per cerimonie legate all’acqua, alla pioggia e alla fertilità.

La città è stata fondata intorno al 400 d.C., ha raggiunto il suo apice tra il 600 e il 900 d.C., ed è stata abbandonata tra il 900 e il 1200 d.C.. Alcune reliquie sono sopravvissute ai secoli, nonostante il fatto che molti di essi mostrano segni di usura. Grazie alla sua altitudine compresa tra 25 e 275 metri sul livello del mare e ai suoi scenari panoramici, che coprono un’altezza di circa 3 km, questo sito archeologico è diventato il luogo preferito per praticare sport estremi, come l’arrampicata.

Secondo gli studiosi le pietre della collina fungevano da punti di segnalazione per gli antenati, forma di comunicazione essenziale a quel tempo. L’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH) e la gente del posto lavorano insieme per proteggere il luogo sacro da vandali e saccheggiatori al fine di preservare l’inestimabile arte rupestre per le generazioni future.