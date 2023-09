Scoperto buco nero che divora stella pezzo per pezzo

MeteoWeb

Una stella simile al nostro Sole gradualmente viene “mangiata” da un piccolo ma vorace buco nero, perdendo, pezzo per pezzo una massa equivalente a 3 Terre ogni volta che si avvicina. La scoperta, è stata riportata oggi su Nature Astronomy, in uno studio a firma degli astronomi dell’Università di Leicester. Il team è stato supportato dall’Agenzia Spaziale del Regno Unito e dal Consiglio delle strutture scientifiche e tecnologiche del Regno Unito (STFC).

Gli astronomi sono stati attirati dalla stella a causa di un brillante flash di raggi X che sembrava provenire dal centro della galassia 2MASX J02301709+2836050, situata a circa 500 milioni di anni luce dalla Via Lattea. Chiamata Swift J0230, è stata individuata nel momento in cui è avvenuto per la prima volta grazie a uno strumento sviluppato dagli scienziati per l’Osservatorio Neil Gehrels Swift. Hanno rapidamente programmato ulteriori osservazioni di Swift, scoprendo che invece di svanire come previsto, avrebbe brillato intensamente per 7-10 giorni e poi si sarebbe spenta improvvisamente, ripetendo questo processo circa ogni 25 giorni. Un comportamento simile viene osservato quando a una stella viene strappato materiale da un buco nero mentre la sua orbita la porta a passare vicino ad esso.

Gli scienziati hanno scoperto che l’esplosione di Swift J0230 rappresenta una stella di dimensioni simili al nostro Sole in orbita ellittica attorno a un buco nero di bassa massa al centro della sua galassia. Quando l’orbita della stella la porta vicino al buco nero, a causa della intensa attrazione gravitazionale, viene strappato materiale equivalente alla massa di tre Terre dall’atmosfera della stella e si riscalda mentre cade nel buco nero. L’intenso calore, intorno a 2 milioni di gradi Celsius, genera una grande quantità di raggi X che sono stati rilevati per la prima volta dal satellite Swift.

Gli scienziati stimano che il buco nero abbia una massa compresa tra 10.000 e 100.000 volte quella del nostro Sole, che è relativamente ridotta rispetto ai buchi neri supermassicci di solito situati al centro delle galassie. Si pensa che il buco nero al centro della nostra galassia abbia una massa di 4 milioni di volte quella del Sole, mentre la maggior parte di essi si trova nella regione di 100 milioni di masse solari.