Un selfie, la Terra e la Luna: le prime straordinarie immagini della sonda indiana Aditya-L1 | VIDEO

MeteoWeb

La prima sonda solare indiana ha appena inviato alcune immagini sorprendenti verso la Terra. Aditya-L1, la nuova missione dell’Indian Space Research Organisation (ISRO), ha scattato un selfie nello Spazio, oltre a foto del nostro pianeta e della Luna. L’ISRO ha combinato il filmato in un video, che l’agenzia ha condiviso su X (ex Twitter).

La missione Aditya-L1 è stata lanciata il 2 settembre. Sta eseguendo dei controlli nell’orbita terrestre bassa prima di dirigersi verso la sua destinazione a lungo termine per studiare il Sole. Tra circa 4 mesi, la sonda arriverà al punto Lagrange 1 (L1) tra Sole e Terra, un punto gravitazionalmente stabile a circa 1,5 milioni di km dal nostro pianeta.

“Un satellite posizionato nell’orbita dell’alone attorno al punto L1 ha il grande vantaggio di vedere continuamente il Sole senza occultazioni/eclissi,” hanno spiegato i funzionari ISRO in una descrizione della missione. “Ciò fornirà un vantaggio maggiore nell’osservazione dell’attività solare e dei suoi effetti sulla meteorologia spaziale in tempo reale“.

Aditya-L1 studierà il Sole soffermandosi in particolare sull’attività solare, come i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale, che possono innescare bellissime aurore sulla Terra causando al contempo un rischio per infrastrutture come i satelliti. Inoltre, esaminerà il “problema del riscaldamento coronale”: ciò si riferisce all’atmosfera esterna misteriosamente ultracalda del Sole, che raggiunge temperature di circa 1,1 milioni di gradi Celsius, secondo la NASA. Altri strati del Sole non sono così caldi, il che rappresenta un mistero per gli scienziati.