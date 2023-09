Sequenza sismica Campi Flegrei: ancora terremoti, nella notte scossa magnitudo 2.5

MeteoWeb

Prosegue la sequenza sismica nei Campi Flegrei: nella notte, alle 23:57, l’INGV ha registrato una scossa magnitudo 2.5. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 2,6 km. Altre lievi scosse sono state registrate dai sismografi. L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare all’Amministrazione di Pozzuoli “che a partire dalle ore 23:25 (ora locale) del 29/09/2023 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei,” è stato spiegato in una nota. “L’evento più significativo, localizzato in prossimità di Via Vigna, si è prodotto alle 23:57, ora locale, alla profondità di 2.6 km con magnitudo Md=2.5± 0.3“. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno,” conclude la nota del Comune di Pozzuoli.