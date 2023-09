Siccità senza precedenti in Amazzonia, masse di pesci morti nei fiumi: il Brasile istituisce una task force | FOTO

MeteoWeb

Il governo brasiliano sta preparando una task force per fornire assistenza di emergenza agli abitanti della regione amazzonica colpiti da una grave siccità che ha interessato i fiumi, che sono il loro supporto vitale, ha detto il Ministro dell’Ambiente Marina Silva. I bassi livelli dei fiumi e le acque più calde hanno ucciso masse di pesci visti galleggiare sulle superfici dei fiumi, contaminando l’acqua potabile, ha aggiunto. “Abbiamo una situazione molto preoccupante. Questa siccità record ha interrotto le vie di trasporto fluviali, minacciando scarsità di cibo e acqua, e una grande mortalità di pesci sta già iniziando”, ha detto Silva in un’intervista a Reuters.

Circa 111.000 persone sono state colpite in una regione dove gran parte delle proteine della popolazione proviene dalla pesca, che sarà sospesa per qualche tempo, ha aggiunto il Ministro. L’agenzia di Protezione Civile ha avvertito che la siccità potrebbe colpire fino a 500.000 persone in Amazzonia. Il sito web del porto di Manaus afferma che il livello dell’acqua del Rio Negro è sceso in media di 30 centimetri al giorno da metà settembre e ieri, mercoledì 27 settembre, si è attestato a 16,4 metri, circa sei metri sotto il livello dello stesso giorno dell’anno scorso.

La task force federale verrà trasportata in aereo dall’Aeronautica Militare negli stati di Amazonas e Acre con acqua, cibo, medicine e altre risorse, ha affermato Silva. Il governo ha inoltre stanziato 140 milioni di reais (27,76 milioni di dollari) per dragare i fiumi e i porti della regione per mantenere il flusso dei trasporti quando i livelli dell’acqua scendono, ha aggiunto.

La siccità in Amazzonia, come le inondazioni nel sud del Brasile, sono il risultato del fenomeno El Niño, che riscalda le acque superficiali dell’Oceano Pacifico. Quest’anno l’impatto è stato più grande del normale, dicono gli esperti meteorologici. Silva ha affermato che questo è l’effetto di un El Niño periodico, unito ai cambiamenti nei pattern meteorologici portati dal riscaldamento globale. Peggiorata dal cambiamento climatico, questa combinazione ha causato una siccità mai vista prima in Amazzonia: “è incomparabilmente più forte e potrebbe verificarsi con maggiore frequenza”, ha aggiunto.