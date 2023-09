Siccità, problemi sul fiume Mississippi: emergenza acqua potabile a New Orleans

MeteoWeb

Emergenza acqua potabile a New Orleans, città della Louisiana situata sul fiume Mississippi, per l’effetto del clima estremo. A causa della siccità che lo rende estremamente arido, il Mississippi non ha la possibilità di rigenerarsi e l’acqua potabile potrebbe essere contaminata dal sale proveniente dal Golfo del Messico. L’acqua dell’oceano, infatti, si spinge verso nord nei sistemi di acqua potabile, senza essere ostacolata dalla portata normalmente potente del Mississippi. I funzionari locali prevedono che la città vedrà gli effetti dell’intrusione di acqua salata alla fine di ottobre, anche se potrebbero esserci cambiamenti. Lo US Army Corps of Engineers sta progettando di riversare 36 milioni di galloni di acqua dolce al giorno nella zona del fiume vicino a New Orleans.

Il sindaco della città, LaToya Cantrell, ha lanciato lo stato di allarme, mentre il Governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha spiegato che se nei prossimi giorni la situazione non migliorerà, chiederà aiuto al governo federale per ricevere fondi. “Questa è una situazione seria“, ha avvertito il Governatore. Molti impianti di trattamento dell’acqua non sono in grado di gestire acqua con elevati livelli di salinità, che corrode le infrastrutture con il rischio di rilasciare i metalli pesanti nelle tubature.