“Siccità, un paese alla frontiera del clima”: luci e ombre di una questione urgente e attuale nel libro di Giulio Boccaletti

Arriva “Siccità, un paese alla frontiera del clima”, il libro di Giulio Boccaletti, in libreria per Mondadori. Nel marzo del 2022, dopo mesi di temperature elevate e precipitazioni sotto la norma, un carro armato è spuntato dalle secche del Po. Poco più di un anno dopo, i fiumi della Romagna hanno rotto gli argini sommergendo case, aziende e coltivazioni. L’Italia sta affrontando un cambiamento climatico tra i più difficili in Europa. Siccità e ondate di caldo ogni anno più soffocanti si alternano a piogge monsoniche e alluvioni imprevedibili. Non stiamo vivendo una tragica e sfortunata sequenza di eventi catastrofici, ma la statistica di una nuova normalità. Il clima sta cambiando e ci sono scelte importanti da fare. Eppure, il dibattito pubblico e politico sembra concentrarsi su questioni marginali. Il risultato? Poca chiarezza sui problemi raramente produce soluzioni efficaci. Tra i massimi esperti di sicurezza ambientale e risorse naturali, Giulio Boccaletti affronta luci e ombre di una questione urgente e attuale, mostrando patologie, opportunità e complicazioni di un paese alle prese con una transizione fondamentale.

L’autore

Giulio Boccaletti insegna Strategia e Sostenibilità a Oxford, è co-fondatore di Chloris Geospatial Inc. e direttore scientifico del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici. Laureato in Fisica a Bologna e con un dottorato a Princeton, è stato ricercatore al MIT, socio di McKinsey & Company, e Chief Strategy Officer di The Nature Conservancy. Il World Economic Forum di Davos lo ha nominato Young Global Leader per il suo lavoro sull’acqua con governi e istituzioni internazionali. Per Mondadori nel 2022 ha pubblicato Acqua. Una biografia.