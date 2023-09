La siccità rivela tracce di dinosauri risalenti a 110 milioni di anni fa in Texas | FOTO

MeteoWeb

Mentre il Texas faceva i conti con un caldo record quest’estate e una crescente siccità riduceva i livelli dell’acqua, un gruppo di volontari ha scoperto qualcosa di magnifico: nuove tracce di dinosauri giganti che si ritiene risalgano a circa 110 milioni di anni fa. Paul Baker, responsabile della vendita presso il Dinosaur Valley State Park, ha detto alla CNN che “non ha mai visto così tante tracce di dinosauri” prima. “È emozionante vedere qualcosa che nessun altro ha visto; è quasi come una caccia al tesoro, in un certo senso”, ha detto Baker, che aiuta a ripulire e mappare le tracce dei dinosauri nel parco. “Pensavo di aver visto ogni traccia di dinosauro esistente, ma negli ultimi due anni, con la siccità che abbiamo avuto e il duro lavoro dei nostri volontari, è semplicemente uno spettacolo incredibile“.

Il Dinosaur Valley State Park, circa un’ora e mezza a sud di Dallas, ospita un gran numero di tracce di dinosauri impresse da sauropodi e teropodi che vivevano nella zona circa 113 milioni di anni fa. È un punto caldo per gli appassionati di dinosauri e i turisti che in genere affollano il fiume Paluxy, ormai asciutto, per pescare, nuotare e andare in kayak. Quando il livello dell’acqua si è abbassato quest’estate, è stata rivelata una storia più antica.

Da giugno, un periodo di siccità si è diffuso in alcune parti del Texas, con una siccità estrema che ora copre più di un terzo dello stato, ha riferito l’US Drought Monitor. “Questo è stato il giugno più caldo che abbia mai vissuto e ora ho 45 anni”, ha detto Baker, dicendo che il letto del fiume è “semplicemente secco”. Nell’area in cui sono state scoperte molte delle nuove tracce dei dinosauri, Baker ha affermato che il calcare nel letto del fiume a volte ha raggiunto i +53°C e che il calore sta seccando ancora di più il terreno.

Trovare un importante pezzo di storia paleontologica è in qualche modo un lato positivo del clima estremo per Glen Kuban, che lavora e scrive sulle tracce dei dinosauri all’interno e nei dintorni del Dinosaur Valley State Park da più di 40 anni. E quest’anno, il lavoro di Kuban si è in gran parte concentrato sulla pulizia di due grandi siti nel parco, conosciuti come i siti Ballroom e Denio, dove prevede di espandere la mappatura dei sentieri del parco per includere quelli che erano precedentemente sepolti sotto fango e acqua.

È stato determinato che le tracce appena scoperte appartengono probabilmente a due specie di teropodi: un Acrocanthosaurus, che pesava fino a 7 tonnellate, e un Sauropodseiden, noto anche come Paluxysaurus, che pesava circa 44 tonnellate. “È importante chiarire che la siccità non svela magicamente tracce in condizioni originarie”, ha detto Kuban alla CNN. “Anche quando il fiume è asciutto, le tracce sono generalmente coperte da grandi quantità di ghiaia, sabbia e fango secco. Molti volontari impiegano molti giorni – in questo caso settimane – per rimuovere la copertura di sedimenti e riempire le tracce”.

L’anno scorso, Kuban ha organizzato un gruppo di volontari, tra cui membri della Dallas Paleontological Society, Master Naturalists e Friends of Dinosaur Valley State Park, per pulire e mappare la coda di dinosauro più lunga del Nord America, oltre a diverse tracce vicine. Nel frattempo, Baker fornisce loro forniture, attrezzature e supporto logistico, aiutandoli anche nella ricerca. Baker è cresciuto nel Dinosaur Valley State Park (suo padre è stato amministratore del parco per 30 anni) e ora gestisce diverse attività, incluso il negozio di souvenir del parco. Ha detto che aiutare a scoprire le tracce dei dinosauri è “molto speciale”, gli permette di “restituire qualcosa a un luogo e a una comunità che amo e che mi ha aiutato a crescere”.