Tragedia in Sicilia: escursionista muore nel fiume Alcantara

MeteoWeb

Tragedia in Sicilia oggi. Il “Drago 146” in servizio presso il Reparto Volo Vigili del Fuoco di Catania è stato allertato nel primo pomeriggio dalla Sala operativa del Comando provinciale VVF di Messina per soccorso a persone nella zona delle Gole dell’Alcantara. Una persona di 58 anni è deceduta mentre era impegnata assieme ad altri compagni in attività escursionistiche all’interno del fiume. Il personale sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania ha provveduto al recupero della persona deceduta. La particolare orografia del terreno ha reso necessario l’uso del verricellato. Portata a bordo dell’elicottero, successivamente la salma è stata consegnata alle autorità competenti.