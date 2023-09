Sicilia, ancora incendi nel Palermitano, salvate 3 persone: domani allerta rossa in 3 province | FOTO

MeteoWeb

Altra giornata di incendi nel Palermitano, dove le temperature hanno raggiunto i +37-38°C. Su tutto il fronte occidentale della Sicilia soffia da oggi un forte vento di Scirocco che sta alimentando le fiamme. In alcuni casi, le fiamme hanno interessato delle stalle e lambito le case: salvate tre persone. Scendendo nel dettaglio, un incendio è divampato sulla linea ferroviaria tra Cinisi e Partinico, nei pressi di Montelepre, in località Monte Palmeto, bloccando la circolazione ferroviaria. Sul posto, squadre a terra e anche un Canadair. I pompieri hanno messo in salvo tre persone presenti nella propria abitazione che è stata lambita dalle fiamme. Altro incendio nel comune di Villafrati, nelle località di Montagnola e Gelsi, dove sono impegnate due squadre di Vigili del Fuoco e personale del corpo forestale e due elicotteri. Le fiamme hanno interessato un locale adibito a ricovero gregge, non ci sono persone coinvolte.

Altro incendio a Lercara Friddi, dove sono andati in fumo lungo la statale cinque ettari di vegetazione. Qui insieme ai Vigili del Fuoco, forestale e Protezione Civile, sono intervenuti anche i Carabinieri.

Un incendio è divampato anche nel quartiere Brancaccio, tra via San Ciro e via Fichidindia, a Palermo. Le fiamme minacciano le case e diversi residenti hanno abbandonato le abitazioni. Le fiamme stanno divorando alcuni terreni, molti dei quali incolti e abbandonati. Il rogo avrebbe investito anche un agrumeto. Sul posto diversi agenti di Polizia e alcune squadre dei Vigili del Fuoco: le sterpaglie e lo scirocco rendono difficili le operazioni.

Intanto è stato spento il rogo che era divampato a Bagheria.

Allerta rossa per incendi in 3 province domani

La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di rischio incendi e ondate di calore che sarà valido per tutta la giornata di domani, venerdì 22 settembre. Nelle province di Palermo, Messina e Trapani è prevista l’allerta rossa (attenzione) per il rischio incendi. Allerta arancione (preallerta), invece, nel resto della Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, è stata diramata allerta gialla per le città di Palermo e Catania.