Sindaco di Taranto: ” pronti ad essere la capitale della Space Economy del sud”

MeteoWeb

“Ai rappresentanti del Governo presenti all’iniziativa ho detto che Taranto c’è e può diventare capitale meridionale della Space Economy“. Lo sottolinea in sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che oggi ha portato il saluto della comunità ionica, anche come Presidente della Provincia, in occasione dell’inaugurazione al Castello aragonese della seconda edizione della Scuola interazionale sul Volo Suborbitale del Politecnico di Bari. “Abbiamo le infrastrutture – evidenzia il primo cittadino – come lo spazioporto di Grottaglie; abbiamo le competenze, impegnate anche nella costruzione del distretto dell’innovazione in stretta sinergia con quello dell’aerospazio; abbiamo un tessuto imprenditoriale che, superato lo scoglio dell’internazionalizzazione, è sufficientemente vivace per sostenere questo impegno. Questa scuola, ne sono certo, ci farà scoprire che oltre la teoria, siamo già a buon punto con la pratica“.

“Il territorio, grazie a queste innovative ambizioni, ha imboccato la strada dello sviluppo alternativo, della diversificazione produttiva e della creazione di buona ricchezza. Queste ricadute sono possibili perché il Politecnico, con il quale abbiamo avviato da anni un percorso convenzionale mirato anche alla valorizzazione di alcuni immobili in Città Vecchia, ha acquisito un ruolo da protagonista nella transizione che vive Taranto“, ha concluso Melucci.