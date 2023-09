Lo smart parking arriva a Messina: oltre 5.000 sensori indicheranno i posti liberi in città

MeteoWeb

La tecnologia arriva in auto degli abitanti di Messina. Oltre cinquemila sensori dislocati in città renderanno il parcheggio smart, facilitando la vita degli automobilisti. Dopo la sperimentazione avviata a Venezia, Messina è la seconda città d’Italia a dotarsi di un sistema di parcheggio intelligente (smart parking). Atm Spa, infatti, ha aggiudicato i lavori di realizzazione del sistema di smart parking alla Ati Tmp Srl-Telereading Srl, che consentirà ai cittadini di sapere quali sono gli stalli liberi nel centro cittadino, evitando così di girare a vuoto e congestionare il traffico urbano.

“Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione tecnologica che consentirà a Messina di fare un salto nel futuro, contribuendo ad innalzare il livello della qualità della vita. Siamo fieri ed orgogliosi di questo progetto, nel quale abbiamo creduto sin da subito, consapevoli dei benefici che apporterà alla viabilità cittadina e più in generale alla vivibilità della nostra città”, commenta il sindaco Federico Basile. “È la chiusura di un cerchio”, sottolinea il vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello. “In questi mesi, abbiamo creato una vasta rete di parcheggi, che adesso potranno essere ulteriormente valorizzati da questo sistema di monitoraggio in tempo reale”.

“Atm è ancora una volta in prima linea in tema di innovazione tecnologica. In questi tre anni, abbiamo sempre lavorato con impegno e passione affinché la nostra città facesse un salto di qualità anche per quanto riguarda i servizi collegati al trasporto pubblico. Dal 2020 ad oggi la nostra Azienda non si è limitata a mettere più autobus in circolazione, ma ha cercato di applicare al trasporto pubblico le tecnologie più avanzate. Lo ‘smart parking’ ci farà fare un enorme passo in avanti e renderà la nostra Città un modello per tante altre realtà”, afferma il Presidente di Atm Spa Giuseppe Campagna.