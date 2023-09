Space Economy: siglata intesa tra Emilia-Romagna e Axiom Space

MeteoWeb

Entra nel vivo la cooperazione tra Regione Emilia-Romagna e il settore dell’aerospazio statunitense. Un rapporto avviato a marzo scorso durante la missione a Houston, in Texas, della Regione insieme a università, centri ricerca, cluster e imprese, per rafforzare le opportunità di lavoro comune nelle filiere della space economy e scienze della vita. La base per avviare nuove collaborazioni tra le aziende dell’Emilia-Romagna e il polo statunitense dell’industria aerospaziale, unico a livello mondiale per capacità di crescita e tasso di innovazione, è la lettera d’intenti siglata in questi giorni da Regione e Axiom Space, una delle aziende statunitensi leader del comparto.

Un rapporto che fa seguito al Protocollo d’intesa tra Governo italiano e Axiom, per promuovere un quadro generale di cooperazione sullo sviluppo dell’economia spaziale, e all’Accordo tra Regione e Aeronautica militare italiana per la collaborazione nel settore del volo spaziale commerciale e dell’esplorazione umana dello spazio.

“Parliamo di un settore strategico, con importanti ricadute a livello scientifico e industriale – sottolineano il presidente Bonaccini e l’assessore Colla– Sono molte le applicazioni della ricerca in campo aerospaziale, dall’acquisizione di dati satellitari per l’agricoltura, l’ambiente, il meteo allo studio di nuovi materiali, fino alla ricerca in campo alimentare, sanitario e farmaceutico. Per questo la filiera regionale della space economy è strategica, soprattutto se integrata con le maggiori reti internazionali”.

“La collaborazione tra Axiom Space e la Regione Emilia-Romagna rappresenta un passo essenziale per promuovere la cooperazione internazionale e rafforzare il settore dello spazio commerciale a livello globale – dichiara Michael Suffredini, amministratore delegato e presidente di Axiom Space – Nello sviluppare questa relazione, siamo consapevoli del fatto che l’imperativo dell’esplorazione spaziale non riguarda solo la comunità scientifica, ma è importante per il suo più ampio potenziale per la costruzione di migliori condizioni di vita sulla Terra e oltre. La missione di Axiom Space di fornire servizi di volo spaziale commerciale e costruire la prima stazione spaziale commerciale in bassa orbita terrestre, si allinea perfettamente con gli obiettivi e le aspirazioni della Regione Emilia-Romagna. Insieme, non vediamo l’ora di creare una solida economia spaziale, facendo progredire la ricerca sulla microgravità e forgiando un’economia spaziale resiliente a beneficio sia degli Stati Uniti che dell’Italia“.

Già con il bando da 5 milioni di euro approvato a luglio, la Regione ha dato un seguito concreto alla missione a Houston investendo in un settore strategico e fondamentale per le filiere produttive ad alto potenziale di sviluppo individuate nella Strategia di Specializzazione intelligente 2021-27 e cioè l’aerospace economy e innovazione nella progettazione.

L’intesa con Axiom

L’azienda statunitense è principalmente impegnata in servizi di volo spaziale commerciale e missioni operative che comportano un lancio verso l’orbita terrestre bassa e l’accesso alla Stazione spaziale internazionale.

Tra i punti cardine dell’intesa, il sostegno alle imprese dell’Emilia-Romagna nello sviluppo e realizzazione di progetti sperimentali, anche in collaborazione con enti di ricerca e innovazione, università, che potrebbero partecipare alla prossima missione di volo nello spazio ITA-Axiom.

Prevista poi l’identificazione delle aree di maggiore interesse reciproco dal punto di vista scientifico e industriale in modo da coinvolgere, anche attraverso il Forum regionale aerospaziale, realtà regionali nel progetto della stazione Axiom e in una stretta cooperazione.

Ciò consentirà a una rappresentanza di industrie regionali di partecipare, grazie anche all’accordo siglato nel 2021 fra la Regione Emilia-Romagna e l’Aeronautica Militare, alla missione Ax-3 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Una straordinaria opportunità di promozione delle filiere regionali dell’aerospazio.

L’intesa prevede inoltre la definizione delle condizioni operative ed economiche per imprese, centri di ricerca e università dell’Emilia-Romagna impegnate con Axiom, in modo da consentire agli enti regionali l’accesso ai servizi spaziali.

Ancora, la definizione delle condizioni che potrebbero consentire la presenza di attività di Axiom in Emilia-Romagna.