Space Economy, Space Industry e Space Law: presentato il primo Rapporto sul settore in Italia

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ricevuto oggi a Palazzo Piacentini il presidente di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, Luciano Violante, il direttore di Space Economy Evolution Lab-SEE Lab e professor of practice di Space economy presso la SDA Bocconi School of Management, Simonetta Di Pippo, e il presidente dell’European Centre for Space Law ECSL-ESA e professore di Space Law all’Università Sapienza di Roma, Sergio Marchisio, i responsabili del gruppo di lavoro che ha messo a punto il primo Rapporto su Space Economy, Space Industry e Space Law.

Il Rapporto, una cui copia è stata consegnata nell’occasione al Ministro, è stato elaborato a partire dalla consultazione negli ultimi 3 anni di circa 150 stakeholders e propone un’analisi economica e industriale della situazione dello Spazio a livello italiano e globale, oltre a possibili interventi legislativi a sostegno dell’industria, della ricerca e delle politiche spaziali del Paese. Questo lavoro, assieme agli altri raccolti e all’attenzione della commissione di 50 esperti insediata allo scopo nel maggio scorso presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta un ulteriore e utile contributo per l’elaborazione del collegato sulla Space Economy di prossima presentazione.