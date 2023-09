Spagna: sotto controllo dopo quasi un mese il maxi incendio a Tenerife

MeteoWeb

È ufficialmente sotto controllo, dopo quasi un mese, l’incendio boschivo che ha devastato l’isola spagnola di Tenerife. Lo ha annunciato l’amministrazione dell’isola in una nota, sottolineando che rimane in vigore il divieto di circolazione nell’area interessata dall’incendio e di accendere falò, barbecue e tenere spettacoli pirotecnici nell’area del Parque Natural Corona Forestal. Restano poi chiusi due degli accessi al Parco Nazionale del Teide. Secondo il sistema satellitare europeo Copernicus, le fiamme hanno divorato 12.273 ettari. Quello di Tenerife, scoppiato il 15 agosto scorso, è stato il peggiore incendio registrato in Spagna nel 2023. Le autorità locali lo hanno dichiarato il più grave incendio degli ultimi 40 anni nell’isola delle Canarie.