Un anno nello Spazio: l’astronauta Frank Rubio batte il record americano

MeteoWeb

Frank Rubio non aveva intenzione di battere un record, ma alla fine è quello che è accaduto, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta della NASA e membro dell’Expedition 69, ha effettuato la missione spaziale più lunga nella storia degli Stati Uniti. Alle 18:39 ora italiana dell’11 settembre, ha superato i 355 giorni, 3 ore e 45 minuti dell’astronauta della NASA Mark Vande Hei nel 2022. Inoltre, poiché il rientro non è previsto fino al 27 settembre, Rubio diventerà presto il primo americano, e una delle sole 7 persone, ad avere trascorso un anno o più nello Spazio, tornando infine sulla Terra dopo 371 giorni in orbita terrestre.

“È un onore poter essere considerato una delle persone che trascorreranno un anno nello Spazio,” ha affermato Rubio in una recente intervista con Good Morning America della ABC. “E di sicuro questo record verrà presto battuto di nuovo“. “Penso che sia davvero significativo, nel senso che ci insegna che il corpo umano può resistere, può adattarsi e – mentre ci prepariamo a tornare sulla Luna e poi da lì, si spera su Marte e oltre nel Sistema Solare – penso che sia davvero importante imparare come il corpo umano impara ad adattarsi e come possiamo ottimizzare quel processo in modo da poter migliorare le nostre prestazioni mentre ci spingiamo sempre più lontano dalla Terra“.

La perdita della Soyuz MS-22 e il rientro

Rubio è partito alla volta della ISS il 21 settembre 2022, bordo della capsula russa Soyuz MS-22. L’astronauta NASA e i suoi compagni di equipaggio, i cosmonauti Roscosmos Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin, sarebbero dovuti tornare sulla Terra dopo circa 6 mesi.

Il 14 dicembre, mentre Prokopyev e Petelin si stavano preparando per una passeggiata nello Spazio, i controllori di volo russi hanno ricevuto una telemetria che mostrava che il sistema di raffreddamento esterno della Soyuz MS-22 stava perdendo pressione. Le telecamere della ISS hanno confermato che la Soyuz stava perdendo il suo refrigerante a base di ammoniaca nello Spazio. Poiché ritenuta non più sicura per riportare un equipaggio sulla Terra, è stata lanciata una Soyuz di “salvataggio”, MS-23, il 23 febbraio e la permanenza di Prokopyev, Petelin e Rubio sulla Stazione è stata prolungata di 6 sei mesi. Invece di prestare servizio solo per le Expedition 67 e 68, i 3 sono divenuti parte anche della Expedition 69. La loro partenza sulla Soyuz MS-23 segnerà l’inizio della Expedition 70.

Rubio ha affermato che si aspetta che il suo ritorno a casa sia una sfida. “Dopo circa 6 mesi nello Spazio, la maggior parte delle persone ha un po’ di difficoltà con il proprio sistema vestibolare e il proprio equilibrio. Quindi dopo 12 mesi può essere una sfida,” ha dichiarato. “Potrebbero volerci dai 2 ai 6 mesi di riabilitazione davvero intensa per tornare alla normalità, e questa è solo una parte del processo“.