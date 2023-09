Spazio, IAC 2023: Italia e Azerbaijan rafforzano la collaborazione

MeteoWeb

Italia e Azerbaijan rafforzano la collaborazione in vista dello IAC 2023. Lo scorso 5 settembre il Presidente dell’ASI, il Prof. Teodoro Valente, ha incontrato il Vice Presidente dell’Agenzia spaziale dell’Azerbaijan, Azercosmos, Dunay Badirkhanov Al centro dell’incontro, gli ultimi aggiornamenti sull’organizzazione della 74ª edizione dell’International Astronautical Congress (IAC), che si terrà a Baku, Azerbaijan, dal 2 al 6 ottobre e che vede l’Italia in prima fila. Nello specifico, su un totale di 95 paesi rappresentati, l’Italia è tra i primi cinque per numero di abstract di articoli presentati e gli italiani, incluse le 32 aziende registrate, costituiscono il gruppo più numeroso di partecipanti.

Badirkhanov ha ringraziato l’Agenzia per il grande supporto fornito dall’Italia alla candidatura della capitale azera e ha confermato l’impegno di Azercosmos a promuovere lo IAC di Milano 2024. A Baku l’ASI sarà rappresentata da una delegazione guidata dal presidente Valente e dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega alle politiche spaziali, Adolfo Urso che sarà presente all’inaugurazione dell’exibition.

L’intenso programma della manifestazione prevede inoltre vari eventi promozionali, di cui, il principale, si terrà la sera del 3 ottobre presso l’Heydar Alyiev Centre.

Fin dalla presentazione delle rispettive candidature, ASI e Azercosmos hanno espresso reciproco supporto che ha facilitato il rafforzamento delle relazioni e la ripresa delle interazioni nell’ambito del Memorandum of Understanding siglato tra i due enti nel 2020, in occasione della visita del Presidente azero in Italia.