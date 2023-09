Spazio, lanciata la navetta Soyuz MS-24: due russi e un’americana verso l’ISS

MeteoWeb

È stata lanciata dalla base russa di Baikonur, in Kazakhistan, la navetta russa Soyuz MS-24, diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). A bordo ci sono i cosmonauti Oleg Kononenko e Nikolai Chub, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, che lavoreranno entrambi per un anno sulla ISS. Insieme a loro, c’è anche l’americana Loral O’Hara, della NASA, per una missione di sei mesi sull’avamposto spaziale. Per Kononenko, comandante del corpo dei cosmonauti russi, questo è già il quinto volo della sua carriera. Chub e O’Hara sono nello spazio per la prima volta. L’aggancio alla ISS è previsto alle 20:56 italiane, per uno dei viaggi più veloci di sempre verso la ISS.

Circa due ore più tardi sarà possibile aprire i portelli e i 3 nuovi arrivati potranno unirsi al resto dell’equipaggio presente sulla ISS. A bordo saranno complessivamente in dieci: ad accogliere i tre della Soyuz MS-24, infatti, ci saranno il comandante Sergey Prokopyev con i colleghi russi Konstantin Borisov e Dmitri Petelin, Andreas Mogensen dell’Agenzia Spaziale Europea, destinato a diventare il prossimo comandante della ISS, l’americano Frank Rubio della NASA, Satoshi Furukawa dell’Agenzia Spaziale Giapponese JAXA e Sultan Alneyadi degli Emirati Arabi Uniti.

Questo è il primo lancio di una Soyuz con un equipaggio dal settembre 2022. L’ultimo, infatti, era stato quello della Soyuz MS-22, la stessa nella quale nel dicembre dello stesso anno è stata rilevata una perdita di liquido refrigerante che aveva reso rischioso utilizzarla per riportare a Terra gli astronauti che l’avevano utilizzata nel viaggio di andata, ossia i russi Dimitri Petelin e Sergey Prokopyev e l’americano Frank Rubio. Per questo l’agenzia spaziale russa nel febbraio scorso aveva lanciato un’altra navetta senza astronauti a bordo, la Soyuz-MS23, e aveva fatto rientrare a Terra la Soyuz MS-22 senza equipaggio.

Nel frattempo Rubio, Prokopyev e Petelin hanno stabilito involontariamente dei record. Con una permanenza prevista di 371 giorni nello spazio (ipotizzando un atterraggio il 27 settembre), è il primo equipaggio a trascorrere più di un anno sulla ISS. Solo 4 persone hanno trascorso più tempo nello Spazio, tutti cosmonauti che hanno visitato la stazione spaziale Mir di epoca sovietica per ben 427 giorni.