Spazio: oltre 130 satelliti di comunicazione per la costellazione russa Marathon

MeteoWeb

Reshetnev, azienda russa produttrice di satelliti, ha firmato un contratto statale con Roscosmos per la produzione di veicoli spaziali per il sistema di trasmissione dati multisatellitare globale in orbita bassa Marathon IoT. Verranno sviluppati e prodotti 5 prototipi di veicoli spaziali Marathon, seguiti gradualmente da 132 satelliti, che costituiranno metà della costellazione orbitale Marathon IoT. Inoltre, secondo i termini del contratto, è prevista la realizzazione di un sito per il loro assemblaggio in serie.

L’azienda produrrà e preparerà inoltre il lancio del veicolo sperimentale Marathon entro la fine dell’anno. Il satellite sarà dotato di un payload per consentire la trasmissione di brevi messaggi IoT (Internet of Things).

Per formare una costellazione orbitale su vasta scala, sono previsti lanci di gruppo di 44 veicoli con un razzo. La “Marathon IoT” sarà composta da 264 veicoli spaziali, che forniranno servizi di trasmissione dati su tutta la Terra. I satelliti opereranno in un’orbita circolare bassa con un’altezza di 750 km, dove saranno distribuiti su 12 piani con inclinazione subpolare.