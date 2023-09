Spazio: dall’UE 166 milioni per sostenere 54 progetti di ricerca

MeteoWeb

Nel quadro di Orizzonte Europa, l’UE sosterrà con 166 milioni di euro 54 progetti di ricerca spaziale, implementati dall’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HaDea) e dall’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (Euspa). I progetti selezionati forniranno innovazioni rivoluzionarie e contribuiranno a rafforzare sia il programma spaziale dell’Unione europea che altri progetti prioritari di ricerca spaziale in vari campi, dall’osservazione della Terra al Sistema globale di navigazione satellitare europeo (Egnss), alle telecomunicazioni sicure e all’accesso autonomo allo spazio. I progetti coprono un’ampia gamma di applicazioni, dal monitoraggio dei gas serra a quello delle coste e delle colture.