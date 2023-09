Starship si prepara al 2° volo: il razzo più potente mai costruito potrebbe decollare ad ottobre

MeteoWeb

SpaceX si sta preparando per il 2° volo in assoluto di Starship, il razzo più potente mai costruito, dal sito Starbase, nel Sud del Texas. Il veicolo destinato a cambiare il volto dell’esplorazione spaziale è pronto, secondo il fondatore e CEO dell’azienda Elon Musk: SpaceX deve solo ottenere le necessarie approvazioni normative, inclusa una licenza di lancio da parte della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti.

Ebbene, forse quella licenza potrebbe arrivare presto, anche se forse non così presto come vorrebbe Musk. “Stiamo lavorando bene con loro e abbiamo avuto buone discussioni. I team stanno lavorando insieme e penso che siamo ottimisti per il prossimo mese” sul rilascio di una licenza, ha dichiarato l’amministratore ad interim della FAA, Polly Trottenberg.

Venerdì scorso, la FAA ha concluso le indagini sul primo volo di Starship, avvenuto il 20 aprile. Quella missione di prova prevedeva un percorso attorno alla Terra per lo stadio superiore di Starship, con ammaraggio nell’Oceano Pacifico, vicino alle Hawaii. Il razzo, però, ha subito diversi problemi subito dopo il lancio, inclusa la mancata separazione degli stadi, e SpaceX ha fatto esplodere il veicolo di proposito sopra il Golfo del Messico.

Questi problemi hanno portato all’indagine della FAA, che ha identificato 63 “azioni correttive” da intraprendere per SpaceX. L’azienda ha affrontato le 57 azioni richieste prima del lancio del Volo 2, ha detto recentemente Musk tramite X (ex Twitter). Le altre 6 azioni correttive riguardano missioni future, secondo l’imprenditore.

La tempistica per il 2° volo – i cui obiettivi saranno simili a quelli della missione di aprile – potrebbe rimanere indefinita anche dopo che la FAA avrà rilasciato una licenza. SpaceX necessita comunque di un’approvazione ambientale separata da parte del Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti prima del lancio.

Musk vorrebbe fare volare Starship il più spesso possibile. Ciò è in linea con la filosofia SpaceX: l’azienda ripete i test più volte a breve distanza di tempo, trovando e risolvendo i problemi tramite voli di prova.