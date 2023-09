Stasera naso all’insù per l’incontro Luna-Saturno

MeteoWeb

Stasera naso all’insù per l’ultima congiunzione di settembre: la Luna, ormai prossima al plenilunio, incontrerà il pianeta Saturno nella costellazione dell’Acquario. Per vedere i 2 astri sarà sufficiente rivolgere lo sguardo in direzione Sud-Sud/Est.

Costellazioni e pianeti visibili a settembre

A settembre inizia la transizione tra cielo estivo e autunnale: le costellazioni prima protagoniste, come Sagittario e Scorpione, si avviano al tramonto a occidente. Segue il Triangolo Estivo (Vega nella Lira, Deneb nel Cigno, Altair nell’Aquila). A Est sorge l’Ariete, mentre nel cielo meridionale troviamo Capricorno, Acquario, Pesci, al di sopra delle quali troviamo il grande quadrilatero di Pegaso. A Nord come sempre ammiriamo la Stella Polare e Cassiopea.

Per quanto riguarda l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio si può scorgere al mattino, tra le prime luci dell’alba.

Venere è tornato visibile al mattino presto, prima del sorgere del Sole, sull’orizzonte orientale. Marte è difficilmente osservabile poco dopo il tramonto del Sole, in quanto molto basso sull’orizzonte occidentale. Giove (fino al sorgere di Venere) è l’oggetto più luminoso della volta celeste (Luna a parte), appare ad Est nelle prime ore della notte. Saturno si può ammirare per quasi tutta la notte, prima a Sud/Est, con culmine a Sud in tarda serata. Le condizioni di visibilità di Urano (per mezzo di telescopio) sono analoghe a quelle di Giove. Nettuno si può ammirare (per mezzo di telescopio) tutta la notte, prima ad Est dopo il tramonto del Sole, con culmine a Sud nelle ore centrali della notte.