Stazione Spaziale: domani l’astronauta ESA Andreas Mogensen assumerà il comando

L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Andreas Mogensen domani diventerà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, il 6° europeo ad assumere questo ruolo. Mogensen è nello Spazio da quasi un mese, dove ha condotto esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche arrivate da tutta Europa: dalla comprensione di come dorme in orbita al monitoraggio della salute e alla fotografia di fulmini dallo Spazio.

Mentre Mogensen continuerà a condurre attività scientifiche durante tutta la missione, il suo prossimo grande passo è imminente: assumerà il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale per l’Expedition 70. Diventerà il comandante europeo da più tempo in servizio, assumendo il ruolo e le responsabilità per il resto della missione Huginn.

In qualità di comandante della ISS, Mogensen avrà la responsabilità di garantire la sicurezza, la buona salute e il benessere dell’equipaggio della Stazione Spaziale. Lavorerà anche con il direttore di volo a terra per supervisionare tutte le attività e le operazioni sulla Stazione Spaziale.

Durante il comando di Andreas arriveranno diversi veicoli cargo, oltre ad Ax-3, che prevede l’arrivo dell’astronauta ESA Marcus Wandt: per la prima volta 2 scandinavi saranno insieme nello Spazio.

Questo cambio al comando della Stazione Spaziale avverrà il giorno prima della partenza per la Terra dell’attuale comandante, Sergey Prokopyev. Questa transizione è contrassegnata da una cerimonia tradizionale in cui si riuniscono tutti i membri dell’equipaggio. Il comandante in partenza terrà un discorso e consegnerà la chiave simbolica della Stazione Spaziale al comandante successivo, Mogensen.