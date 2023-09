Stop al numero chiuso a Medicina: la proposta di legge in Campania arriva al Consiglio regionale per l’approvazione

MeteoWeb

La Giunta Regionale della Campania ha predisposto un disegno di legge per l’abolizione del numero chiuso alla facoltà di Medicina. “È stata approvata questa mattina dalla Prima commissione della Regione Campania presieduta dall’onorevole Giuseppe Sommese, la proposta di legge finalizzata ad abolire, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025, le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il regime di accesso programmato (il cosiddetto numero chiuso)”. Lo rende noto lo stesso Sommese. “È una proposta che tutela in primis il diritto allo studio. Diritto che va garantito soprattutto alle fasce meno abbienti – ha spiegato il Presidente della Prima commissione – Inoltre, rendere libero l’accesso ai corsi universitari di area sanitaria consentirà di migliorare il funzionamento e l’efficienza del servizio sanitario nazionale con nuove risorse umane”.

Domani la proposta dovrebbe essere approvata in Consiglio Regionale. Presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà dalle ore 13 alle ore 15 per l’esame della proposta di legge alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante “Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria”. Successivamente, la proposta sarà portata all’approvazione del Parlamento.