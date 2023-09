La strategia di gestione degli incendi in Calabria diventa un modello per l’Ue: incontro Occhiuto-Lenarčič

MeteoWeb

La gestione degli incendi boschivi attuata dalla Calabria, con l’utilizzo dei droni per incastrare i piromani, potrebbe presto diventare un modello a livello europeo. Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, ha incontrato a Bruxelles il Commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič. “Il Commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, che ho incontrato oggi pomeriggio a Bruxelles, è rimasto positivamente impressionato dalla strategia messa in campo dalla Regione Calabria per il contrasto agli incendi boschivi, costruita in sinergia e in collaborazione con i Carabinieri, con i Vigili del Fuoco e con la Protezione Civile, e con l’utilizzo dei droni per scovare i piromani ed intervenire tempestivamente per spegnere i roghi. Il Commissario mi ha invitato a presentare questo modello a tutte le Protezioni Civili europee che si riuniranno a Roma a fine novembre, convocate dal Ministro Nello Musumeci”, afferma in una nota Occhiuto.

“Anche la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, alla quale avevo precedentemente illustrato il nostro progetto, ha apprezzato i risultati conseguiti, invitandomi a continuare su questa strada e augurandosi che il nostro possa diventare un modello europeo di contrasto agli incendi dolosi. Con il Commissario Lenarčič abbiamo discusso in generale anche dei temi di Protezione Civile, dei rischi idrogeologici che una Regione come la Calabria corre, delle azioni di prevenzione e salvaguardia dell’ambiente indispensabili per una sostenibile cura del territorio. Un altro incontro davvero positivo”, conclude Occhiuto.