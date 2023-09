Scienza: un nuovo studio rivela le cause del crollo della dinastia Qing

MeteoWeb

La Cina è considerata oggi la più grande economia mondiale. Tuttavia, questa posizione non è nuova. Nel 1820, l’economia cinese occupava già il primo posto, rappresentando il 32,9% del PIL mondiale. Nel frattempo, si è verificato un periodo di declino seguito da una ripresa. Nel 1912, dopo oltre 250 anni al potere, la dinastia Qing crollò nonostante all’epoca fosse notevolmente più ricca della Cina moderna. Da due secoli gli scienziati tentano di individuare le cause della caduta della dinastia Qing. Ora, uno studio realizzato dal Complexity Science Hub (CSH) di Vienna ricostruisce le tappe e le interconnessioni economiche dei diversi fattori che hanno portato al suo crollo: la causa è stata una serie di fattori economici e demografici che scatenarono una delle guerre civili più cruente della storia.

Il crollo della dinastia Qing “dimostra chiaramente che qualsiasi economia deve essere vigile poiché le circostanze possono cambiare, e talvolta piuttosto rapidamente”, sottolinea Georg Orlandi, il primo autore dello studio. “È fondamentale comprendere l’origine di tali instabilità. Sarebbe un errore supporre che appartengano al passato e che non possano più ripetersi. Tali cambiamenti possono effettivamente verificarsi perché i meccanismi sottostanti presentano somiglianze sorprendenti“, sottolinea Peter Turchin, ricercatore del CSH.

Le cause del crollo della dinastia Qing

In studi precedenti, erano stati proposti vari fattori, tra cui disastri ambientali, incursioni straniere, carestie o rivolte. Tuttavia “nessuno di questi fattori fornisce una spiegazione esaustiva”, nota Turchin. Quindi, in questo studio, i ricercatori hanno amalgamato vari fattori e hanno scoperto che tre elementi aumentavano notevolmente le pressioni socio-politiche. In primo luogo, tra il 1700 e il 1840 si verificò un’esplosione demografica che portò a una crescita della popolazione del 400%. Ciò risultò in una riduzione della terra pro capite e provocò un impoverimento della popolazione rurale. In secondo luogo, ciò ha portato ad una maggiore concorrenza per le posizioni d’elite. Mentre il numero dei contendenti aumentava vertiginosamente, il numero dei titoli accademici più alti conseguiti diminuì, raggiungendo il suo punto più basso nel 1796. Poiché un tale titolo era necessario per ottenere una posizione nella potente burocrazia cinese, questa discrepanza tra il numero di posizioni e coloro che le desideravano creò un ampio bacino di aspiranti d’elite scontenti. I leader della ribellione dei Taiping, forse la guerra civile più sanguinosa della storia umana, erano tutti aspiranti falliti dell’elite. In terzo luogo, l’onere finanziario dello stato è aumentato a causa dell’aumento dei costi associati alla repressione dei disordini, al calo della produttività pro capite e all’aumento dei deficit commerciali derivanti dall’esaurimento delle riserve d’argento e delle importazioni di oppio.

Collettivamente, questi fattori culminarono in una serie di rivolte che annunciarono la fine della dinastia Qing e comportarono un pesante tributo in termini di vite umane perse. Secondo i risultati dello studio, le tensioni sociali avevano già raggiunto il picco tra il 1840 e il 1890. “Sarebbe sbagliato supporre che i sovrani Qing non fossero consapevoli di questa crescente pressione”, spiega Turchin. Il fatto che la dinastia sia sopravvissuta fino al 1912 sottolinea piuttosto la robustezza delle sue strutture istituzionali. Tuttavia, molti dei loro tentativi di soluzione si rivelarono miopi o inadeguati al compito. Ad esempio, il governo ha aumentato la quota consentita per coloro che superano determinati esami di laurea, ma senza aumentare il numero di posti disponibili. Ciò ha finito per esacerbare le tensioni già esistenti. Con l’arrivo di potenti sfidanti geopolitici alla fine del XIX secolo, i governanti alla fine non riuscirono a evitare la loro caduta.

Gli insegnamenti per presente e futuro

Da questo processo storico, possiamo trarre preziosi insegnamenti per l’era contemporanea e per il futuro. Molte nazioni in tutto il mondo sono alle prese con una potenziale instabilità e condizioni che ricordano da vicino quelle della dinastia Qing. Ad esempio, la concorrenza per le posizioni di vertice rimane estremamente agguerrita. Orlandi avverte: “quando un gran numero di individui gareggia per un numero limitato di posizioni, i decisori politici dovrebbero considerare questo come un segnale di allarme, poiché può, come minimo, portare ad una maggiore instabilità“.

“Sfortunatamente, l’impatto corrosivo della crescente disuguaglianza e della diminuzione delle opportunità si sviluppa su scale temporali più lunghe che le rendono difficili da riconoscere“, aggiunge il coautore e ricercatore affiliato CSH Daniel Hoyer, “per non parlare di combattere efficacemente all’interno dei brevi cicli politici che vediamo in molti Senza una visione a lungo termine e senza strategie mirate per alleviare queste pressioni sociali, molti luoghi rischiano di seguire la strada dei Qing“.

“Non siamo profeti. Il nostro obiettivo primario è comprendere le dinamiche sociali, su cui poi fare leva per fare previsioni“, chiarisce Orlandi. L’efficacia di questo sforzo utilizzando la Teoria Demografica Strutturale (SDT), un metodo co-sviluppato da Peter Turchin che rappresenta le società come sistemi interattivi complessi, è stata dimostrata dai ricercatori in più occasioni. Ad esempio, uno studio pubblicato nel 2010 prevedeva l’instabilità del 2020 negli Stati Uniti.