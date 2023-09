A Stupinigi la prima stazione climatologica di riferimento italiana: oggi l’inaugurazione

MeteoWeb

Oltre cento scienziati dai 5 continenti sono riuniti a Torino fino al 30 settembre 2023 per fare il punto sui metodi migliori per misurare i fenomeni meteorologici e i cambiamenti climatici. Occasione dell’incontro è la conferenza internazionale “Metrology for Meteorology and Climate” (MMC 2023) organizzata dall’INRIM, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, ente pubblico di ricerca con il compito di sviluppare la scienza delle misure in Italia.

Oggi, giovedì 28 settembre, la conferenza farà da cornice all’inaugurazione della prima stazione climatologica di riferimento italiana, gestita dall’INRIM insieme alla Società Meteorologica Italiana e ospitata presso il parco di Stupinigi. Il sistema andrà a contribuire al nascente network mondiale di stazioni climatologiche di massimo livello e interconnesse tra loro.

Con questa stazione climatologica l’INRIM si candida come centro di eccellenza nella metrologia per il clima, offrendo laboratori unici e una rete di siti di misura sperimentali. Il sito avrà inoltre una marcata connotazione divulgativa, grazie a una nuova installazione didattica sul clima, patrocinata dal Comune di Nichelino (TO).