Sub si immerge ma ha un malore: ricoverata in codice rosso

MeteoWeb

Una turista straniera è stata ricoverata in codice rosso al San Martino dopo una immersione con le bombole nello specchio acqueo antistante Santa Margherita Ligure. La donna, forse per una emersione troppo veloce, ha accusato un malore ed è stata quindi condotta nell’approdo. Mentre stavano intervenendo i sanitari del 118 ha perso conoscenza e per queste ragioni è stata immediatamente trasferita nel nosocomio genovese