Successo internazionale per la quinta edizione di Climbing for Climate a Case di Viso

L’edizione 2023 di Climbing for Clamate organizzata dal polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con La RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e la sezione CAI di Pezzo – Ponte di Legno, che ha accolto oltre 100 partecipanti, ha avuto luogo nella suggestiva cornice di Case di Viso. Questo evento si è svolto nell’ambito dell’avvio dei lavori per il significativo progetto Horizon Europe MountResilience, che ha riunito a Ponte di Legno decine di ricercatori e docenti provenienti da strutture di ricerca da 13 paesi europei.

Nel corso dell’escursione, promossa dal Prof. Riccardo Guidetti – delegato dell’Università degli Studi di MIlano per la RUS, sono stati illustrati ai partecipanti, che hanno potuto seguire gli interventi sia in lingua italiana che in inglese, differenti aspetti dell’impatto che il cambiamento climatico sta avendo nei territori montani e alcune delle risposte messe in atto a seguito della Tempesta Vaia.

Sono risultati particolarmente apprezzati gli interventi del Dott. Matteo Vizzarri (Università degli Studi di Milano), del Dott. Luca Giupponi (Università degli Studi di Milano – polo UNIMONT), del Dott. Gianfranco Gregorini (docente presso il polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano) e del dottorando Valerio Domini.

Al termine dell’escursione è stata organizzata una piacevole degustazione presso la Malga Bezzi a Case di Viso dove i partecipanti hanno avuto l’opportunità di assaporare alcuni rinomati prodotti locali, tra cui il formaggio Silter.