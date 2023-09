Succo di mirtillo: proprietà e ricetta fai da te per una bevanda salutare

MeteoWeb

Il succo di mirtillo offre una vasta gamma di benefici e proprietà grazie alla sua composizione ricca di nutrienti. Questa bevanda presenta potenti proprietà antiossidanti dovute alla presenza di antocianine, che proteggono il corpo dai danni dei radicali liberi e promuovono la salute cellulare. Il succo di mirtillo è noto per il suo effetto positivo sulla salute cardiaca, abbassando la pressione sanguigna e riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre, è un alleato del sistema immunitario grazie alle vitamine C e A, che stimolano le difese del corpo. Questa bevanda può anche contribuire a prevenire le infezioni del tratto urinario e ha effetti antinfiammatori, utili per ridurre l’infiammazione in tutto il corpo. Inoltre, il succo di mirtillo può favorire la digestione e contribuire a mantenere la pelle sana grazie ai suoi nutrienti essenziali. Tuttavia, è importante consumarlo con moderazione a causa dell’alto contenuto di zuccheri.

Scopriamo quindi, in dettaglio, benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questa bevanda, tante curiosità e info utili.

Cos’è il succo di mirtillo

Il succo di mirtillo è una bevanda ottenuta dalla spremitura dei frutti di mirtillo (Vaccinium myrtillus), una pianta appartenente alla famiglia delle Ericaceae. Questi piccoli frutti sono noti per il loro sapore dolce-amaro e il loro colore scuro. La pianta di mirtillo è un arbusto a bassa crescita, generalmente alto dai 15 ai 60 centimetri, con foglie ovali e fiori bianchi o rosa. Il mirtillo cresce in molte regioni del mondo, ma sono particolarmente comuni nelle regioni temperate del Nord America, Europa e Asia.

Per ottenere il succo di mirtillo, i frutti maturi vengono raccolti e quindi pressati o estratti meccanicamente per estrarre il succo. In alcuni casi, il succo può essere addizionato con zucchero o altri ingredienti per migliorarne il sapore o la conservazione. Il succo di mirtillo è noto per il suo sapore ricco e rinfrescante, oltre a offrire una serie di benefici per la salute, grazie alla presenza di antiossidanti, vitamine e minerali che contribuiscono alla sua popolarità come bevanda nutriente.

Proprietà e benefici del succo di mirtillo

Il succo di mirtillo vanta numerose proprietà e benefici per la salute grazie alla sua composizione ricca di nutrienti:

Antiossidanti : è ricco di antiossidanti, in particolare antocianine, che aiutano a combattere i danni dei radicali liberi nel corpo, contribuendo a ridurre l’infiammazione e a prevenire il deterioramento cellulare;

: è ricco di antiossidanti, in particolare antocianine, che aiutano a combattere i danni dei radicali liberi nel corpo, contribuendo a ridurre l’infiammazione e a prevenire il deterioramento cellulare; Salute cardiaca : il consumo regolare è associato a una riduzione della pressione sanguigna e a una migliore gestione dei livelli di colesterolo, riducendo così il rischio di malattie cardiovascolari;

: il consumo regolare è associato a una riduzione della pressione sanguigna e a una migliore gestione dei livelli di colesterolo, riducendo così il rischio di malattie cardiovascolari; Supporto immunitario : grazie alle vitamine C e A, può rafforzare il sistema immunitario, aiutando a prevenire e combattere infezioni;

: grazie alle vitamine C e A, può rafforzare il sistema immunitario, aiutando a prevenire e combattere infezioni; Prevenzione delle infezioni urinarie : i composti presenti nel succo di mirtillo possono impedire l’adesione dei batteri alle pareti delle vie urinarie, aiutando a prevenire infezioni del tratto urinario;

: i composti presenti nel succo di mirtillo possono impedire l’adesione dei batteri alle pareti delle vie urinarie, aiutando a prevenire infezioni del tratto urinario; Salute digestiva : le fibre favoriscono la regolarità intestinale e migliorano la digestione;

: le fibre favoriscono la regolarità intestinale e migliorano la digestione; Antinfiammatorio : gli antiossidanti contribuiscono a ridurre l’infiammazione nel corpo, potenzialmente beneficiando condizioni infiammatorie come l’artrite;

: gli antiossidanti contribuiscono a ridurre l’infiammazione nel corpo, potenzialmente beneficiando condizioni infiammatorie come l’artrite; Salute della pelle : l’assunzione può contribuire a mantenere la pelle giovane e sana grazie alla sua azione antiossidante;

: l’assunzione può contribuire a mantenere la pelle giovane e sana grazie alla sua azione antiossidante; Controllo del peso : le fibre possono contribuire a una sensazione di sazietà, il che potrebbe essere utile nel controllo del peso;

: le fibre possono contribuire a una sensazione di sazietà, il che potrebbe essere utile nel controllo del peso; Salute cerebrale : alcune ricerche suggeriscono che i composti nei mirtilli potrebbero avere effetti benefici sulla funzione cognitiva e sulla memoria;

: alcune ricerche suggeriscono che i composti nei mirtilli potrebbero avere effetti benefici sulla funzione cognitiva e sulla memoria; Salute delle gengive: il succo può aiutare a prevenire le infezioni gengivali e promuovere la salute delle gengive.

Tuttavia, è importante consumare il succo di mirtillo con moderazione poiché può essere ricco di zuccheri. È sempre consigliabile consultare un medico in caso di dubbi.

Le controindicazioni

Nonostante i numerosi benefici per la salute associati al succo di mirtillo, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Interazioni farmacologiche : può interagire con alcuni farmaci, come gli anticoagulanti e alcuni farmaci per la pressione sanguigna. È importante consultare un medico se si stanno assumendo farmaci prima di consumare regolarmente succo di mirtillo;

: può interagire con alcuni farmaci, come gli anticoagulanti e alcuni farmaci per la pressione sanguigna. È importante consultare un medico se si stanno assumendo farmaci prima di consumare regolarmente succo di mirtillo; Irritazione gastrica : è naturalmente acido e può causare irritazione gastrica o peggiorare i sintomi di persone con ulcere gastriche o reflusso acido. Chi soffre di problemi gastrointestinali dovrebbe consultare un medico prima di consumare grandi quantità di questo succo;

: è naturalmente acido e può causare irritazione gastrica o peggiorare i sintomi di persone con ulcere gastriche o reflusso acido. Chi soffre di problemi gastrointestinali dovrebbe consultare un medico prima di consumare grandi quantità di questo succo; Allergie : se si è allergici a frutti simili, come mirtilli, mirtilli rossi o uva spina, potrebbe esserci un rischio maggiore di reazioni allergiche al succo di mirtillo. E’ importante prestare attenzione ai sintomi allergici come prurito, eruzioni cutanee o gonfiore dopo il consumo;

: se si è allergici a frutti simili, come mirtilli, mirtilli rossi o uva spina, potrebbe esserci un rischio maggiore di reazioni allergiche al succo di mirtillo. E’ importante prestare attenzione ai sintomi allergici come prurito, eruzioni cutanee o gonfiore dopo il consumo; Calorie e zuccheri : può contenere un elevato contenuto di zuccheri e calorie, quindi chi cerca di controllare il peso dovrebbe consumarlo con moderazione;

: può contenere un elevato contenuto di zuccheri e calorie, quindi chi cerca di controllare il peso dovrebbe consumarlo con moderazione; Rischio di carie dentale : a causa dell’acidità e del contenuto di zuccheri, il consumo eccessivo può contribuire al rischio di carie dentale. Si consiglia di bere acqua dopo il consumo per aiutare a ridurre l’acidità nella bocca;

: a causa dell’acidità e del contenuto di zuccheri, il consumo eccessivo può contribuire al rischio di carie dentale. Si consiglia di bere acqua dopo il consumo per aiutare a ridurre l’acidità nella bocca; Effetti digestivi : in alcune persone, può causare disturbi gastrointestinali come diarrea o crampi, specialmente se consumato in eccesso;

: in alcune persone, può causare disturbi gastrointestinali come diarrea o crampi, specialmente se consumato in eccesso; Diabete: le persone con diabete dovrebbero prestare attenzione al consumo di succo di mirtillo a causa del suo contenuto di zuccheri. Potrebbe essere necessario regolare l’assunzione in base alle esigenze individuali.

Come con qualsiasi alimento o bevanda, è importante consumare il succo di mirtillo in modo equilibrato e consultare un medico se si hanno preoccupazioni o condizioni di salute specifiche. Inoltre, è sempre utile leggere le etichette dei prodotti per conoscere il contenuto di zuccheri e altri ingredienti aggiunti.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie del succo di mirtillo possono variare leggermente a seconda del produttore e della preparazione. Ecco una stima approssimativa dei valori medi per una tazza (240 ml) di succo di mirtillo non diluito:

Calorie: circa 70-80 calorie

Carboidrati: circa 18-20 grammi

Zuccheri: circa 15-20 grammi

Fibre: meno di 1 grammo

Proteine: meno di 1 grammo

Grassi: meno di 1 grammo

Vitamina C: circa 20-30 milligrammi (circa il 30-40% del fabbisogno giornaliero raccomandato)

Vitamina A: circa 10-20% del fabbisogno giornaliero raccomandato

Potassio: circa 195-200 milligrammi

Succo di mirtillo: quale tipo è il migliore?

Il miglior tipo di succo di mirtillo per la salute dipende da vari fattori, tra cui le preferenze personali e gli obiettivi nutrizionali. Ecco alcune considerazioni per una scelta informata:

Succo di mirtillo puro o concentrato : è spesso considerato il migliore per la salute in quanto non contiene additivi o zuccheri aggiunti. Questa forma mantiene la maggior parte dei nutrienti e degli antiossidanti naturali presenti nei mirtilli;

: è spesso considerato il migliore per la salute in quanto non contiene additivi o zuccheri aggiunti. Questa forma mantiene la maggior parte dei nutrienti e degli antiossidanti naturali presenti nei mirtilli; Senza zuccheri aggiunti : molte varianti commerciali contengono zuccheri aggiunti per migliorarne il sapore. Scegliendo un succo senza zuccheri aggiunti o con quantità minime di zuccheri extra, potete ridurre l’apporto calorico e il consumo di zuccheri raffinati;

: molte varianti commerciali contengono zuccheri aggiunti per migliorarne il sapore. Scegliendo un succo senza zuccheri aggiunti o con quantità minime di zuccheri extra, potete ridurre l’apporto calorico e il consumo di zuccheri raffinati; Biologico : il mirtillo è coltivato senza l’uso di pesticidi chimici, il che può ridurre l’esposizione ai residui chimici. Questa scelta è preferibile per chi cerca una bevanda più naturale;

: il mirtillo è coltivato senza l’uso di pesticidi chimici, il che può ridurre l’esposizione ai residui chimici. Questa scelta è preferibile per chi cerca una bevanda più naturale; Non pastorizzato : alcuni succhi sono non pastorizzati, il che significa che non sono stati sottoposti a riscaldamento elevato per conservare la freschezza e i nutrienti. Tuttavia, questa forma può comportare un rischio di batteri, quindi assicuratevi che il prodotto sia sicuro da consumare o considera la pastorizzazione leggera;

: alcuni succhi sono non pastorizzati, il che significa che non sono stati sottoposti a riscaldamento elevato per conservare la freschezza e i nutrienti. Tuttavia, questa forma può comportare un rischio di batteri, quindi assicuratevi che il prodotto sia sicuro da consumare o considera la pastorizzazione leggera; Integrale: contiene anche la polpa dei frutti, aumentando il contenuto di fibre. Ciò può essere vantaggioso per la regolarità intestinale e per mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue.

In generale, la scelta migliore per la salute dipenderà dai gusti e da obiettivi nutrizionali. Assicuratevi di leggere attentamente l’etichetta del prodotto per conoscere i dettagli relativi agli zuccheri, agli ingredienti aggiunti e al processo di produzione.

Come preparare il succo di mirtillo

Per preparare il succo di mirtillo, iniziate con 250g di mirtillo freschi. Lavateli e metteteli in un frullatore. Aggiungete 50g di zucchero e 250ml di acqua. Mescolate bene fino a ottenere una consistenza omogenea. Poi, filtrate il succo attraverso un setaccio per rimuovere i semi e la polpa. Trasferite il liquido in un bicchiere e servitelo freddo con ghiaccio se preferite.