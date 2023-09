Lo spettacolo della “Superluna del Raccolto” illumina la notte | FOTO

MeteoWeb

La Luna piena di settembre, scattata ufficialmente alle 11:57 (ora italiana) di oggi, è speciale per tante ragioni. Uno dei nomi con cui è conosciuto il plenilunio di settembre è “Luna del Raccolto”, ma questa sera, c’è anche il fenomeno della Superluna. Quindi quella che sta illuminando il cielo stasera può essere chiamata “Superluna del Raccolto”. Il fenomeno della Superluna si deve all’orbita ellittica del nostro satellite. Poiché tecnicamente si parla di Superluna quando la Luna piena si trova entro il 90% del punto di avvicinamento maggiore alla Terra, la “Luna del Raccolto” di questa sera è la 4ª e ultima Superluna del 2023. Non è la più vicina in assoluto dell’anno, ma appare comunque leggermente più grande e più luminosa del solito.

Quella leggera luminosità extra rappresenta un vantaggio per gli agricoltori che hanno bisogno di raccogliere manualmente i loro raccolti, da qui nasce il nome “Luna del Raccolto”. Poiché la Luna piena in questo periodo brilla tutta la notte, il plenilunio di settembre è storicamente associato ai raccolti fino a tarda notte. La meccanizzazione ha reso questo argomento discutibile in gran parte del mondo, ma il nome è rimasto.

Con il nome “Luna del Raccolto”, tuttavia, si può anche indicare la Luna Piena più vicina all’equinozio d’autunno, che nell’emisfero settentrionale segna la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Quest’anno l’equinozio si è verificato alle 08:50 ora italiana del 23 settembre.

La Luna Piena di settembre è conosciuta soprattutto come “Luna del Raccolto”, dalla tradizione anglosassone, ma altri nomi celtici e inglesi antichi sono “Wine Moon“, “Song Moon” e “Barley Moon“. Nel Nord America è storicamente conosciuta come Luna del Mais, il raccolto dominante, anche se secondo Farmer’s Almanac è ​​anche chiamata “Luna d’Autunno“, “Luna delle foglie che cadono“, “Luna delle foglie che cambiano“, “Luna delle foglie marroni” e “Luna delle foglie gialle“.