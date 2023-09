Naso all’insù per la Superluna del Raccolto, l’ultima dell’anno

MeteoWeb

L’ultima Superluna del 2023, luminosa e rotonda, sorgerà a Est il 28 settembre. Brillerà più in alto nel cielo verso mezzanotte, e discenderà poi a Ovest, prima dell’alba del 29 settembre. Sarà il plenilunio più vicino all’equinozio (23 settembre), e, per tale motivo, è nota come Luna del Raccolto.

La Superluna del Raccolto, inoltre, sarà in buona compagnia: si troverà tra 2 pianeti luminosi. Saturno sorgerà più di un’ora prima della Luna Piena e passerà davanti ad essa durante la notte. Il luminosissimo Giove sorgerà circa 90 minuti dopo la Luna.

La Superluna (semplicemente una Luna Piena al perigeo) in arrivo sarà l’ultima di una serie di 4 consecutive del 2023. Quanto sarà vicina? Il nostro satellite sarà a 361.552 km di distanza. Per rendere l’idea, la distanza media tra la Terra e la Luna è di 384.472 km. Quindi, anche se il plenilunio del 28-29 settembre potrebbe non sembrare eccezionale a prima vista, la Luna sembrerà sicuramente più luminosa di una Luna “normale”.

Ovviamente, inoltre, poiché sarà più vicina del solito, avrà maggiore influenza, attraverso la gravità, sugli oceani della Terra. Le persone che vivono vicino all’oceano potrebbero notare maree particolarmente alte nei giorni successivi alla Luna Piena.

La Luna Piena di settembre è nota come “Harvest Moon“, o “Luna del Raccolto” almeno dal 1706, secondo la NASA. E’ la Luna Piena più vicina all’equinozio d’autunno, quando è periodo di raccolto in gran parte nell’emisfero settentrionale. Inoltre, alcuni agricoltori hanno storicamente utilizzato la luce della Luna Piena per lavorare fino a tarda notte per i loro raccolti, ha aggiunto la NASA.

La Luna ha anche diversi nomi non europei. Il più noto tra loro è “Luna di Mais”, coniato dalle tribù Algonquin che abitavano quelli che oggi sono gli Stati Uniti nordorientali e il Canada sudorientale. Il Maine Farmers’ Almanac, che ha iniziato a pubblicare i nomi delle Lune dei nativi americani negli anni ’30, spiega che la Luna del Mais sorge durante la parte dell’anno in cui vengono raccolti mais, zucche e vari altri prodotti autunnali.

La Luna Piena si verifica circa una volta al mese quando il Sole, la Terra e la Luna si allineano su una linea invisibile di 180 gradi. L’orbita della Luna è di circa 5 gradi diversa da quella terrestre, quindi il nostro satellite è solitamente un po’ più alto o più basso dell’ombra della Terra, consentendo ai raggi del Sole di illuminare il lato rivolto verso la Terra.