I superpoteri delle nuove generazioni per salvare il mare

Se gli oceani fossero una nazione sarebbero la settima economia più grande al mondo: coprono oltre il 70% della superficie terrestre e già offrono 4,5 milioni di posti di lavoro, ma sono fragili e la loro salute è messa sempre più a rischio dall’uomo. Quanto possono fare per loro le nuove generazioni? Tantissimo, anche grazie alla loro straordinaria capacità di immaginare il futuro. Se ne parlerà nel corso della conferenza “Ripristinare il nostro Oceano e le acque entro il 2030: il potere delle soluzioni visionarie delle giovani generazioni” che si terrà il 3 e 4 ottobre 2023 presso il Liceo scientifico statale “Vittorio Veneto” a Milano: organizzato in occasione del 25° anniversario dell’Università di Milano-Bicocca, ha il patrocinio della Commissione Europea. Tra gli ospiti nella giornata del 4 ottobre, l’economista francese Pascal Lamy e il direttore di Healthy Planet (Commissione europea) John Bell.

L’evento, che si terrà in inglese, sarà l’occasione per promuovere un dialogo con i futuri custodi del mare, presentando i progressi scientifici e le soluzioni innovative per sostenere entro il 2030 l’attuazione della Missione europea per il Ripristino del nostro oceano e delle acque. Ma non solo: si parlerà anche delle tante opportunità professionali che può offrire ai giovani la cosiddetta Blue economy, che include tutti i settori legati ai mari e alle coste. Si tratta di un settore che vede il continuo emergere di nicchie economiche come la rigenerazione della biodiversità persa, la riduzione dell’inquinamento, l’energia rinnovabile oceanica, l’ecoturismo sostenibile, la certificazione ambientale, la gestione delle aree marine protette, l’istruzione STEM (dall’inglese science, technology, engineering and mathematics).

I giovani studenti avranno anche un interlocutore speciale: durante la giornata del 4 ottobre, infatti, a rispondere alle loro domande sarà il velista Giovanni Soldini.