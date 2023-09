La Svezia riporta carta e penna nelle scuole: “la tecnologia è dannosa”

MeteoWeb

Quando i bambini sono tornati a scuola in Svezia il mese scorso, molti insegnanti hanno posto una nuova enfasi sui libri stampati e sulla pratica della scrittura a mano e hanno dedicato meno tempo ai tablet, alla ricerca online indipendente e alle abilità di tastiera. Il ritorno a modalità di apprendimento più tradizionali è una risposta ai politici e agli esperti che si chiedono se l’approccio iperdigitalizzato del Paese all’istruzione, inclusa l’introduzione dei tablet negli asili nido, avesse portato a un declino delle competenze di base.

Lotta Edholm, Ministro svedese per la scuola, entrata in carica 11 mesi fa come parte di un nuovo governo di coalizione di Centro-Destra, è stata uno dei maggiori critici dell’abbraccio totale della tecnologia. “Gli studenti svedesi hanno bisogno di più libri di testo. I libri stampati sono importanti per l’apprendimento degli studenti”, ha detto Edholm a marzo. Il Ministro ha annunciato il mese scorso in un comunicato che il governo intende revocare la decisione dell’Agenzia nazionale per l’istruzione di rendere obbligatori i dispositivi digitali nelle scuole materne e prevede di andare anche oltre e di porre fine completamente all’apprendimento digitale per i bambini sotto i 6 anni, ha detto Edholm all’Associated Press.

La classifica PIRLS

Sebbene gli studenti svedesi abbiano un punteggio superiore alla media europea per quanto riguarda la capacità di lettura, una valutazione internazionale dei livelli di lettura, il Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), ha evidenziato un calo tra i bambini svedesi tra il 2016 e il 2021. Gli alunni svedesi di quarta elementare hanno ottenuto una media di 544 punti, in calo rispetto alla media di 555 del 2016. Tuttavia, le loro prestazioni hanno comunque collocato il Paese alla pari con Taiwan per il settimo punteggio complessivo più alto nei test. In confronto, Singapore, che era in testa alla classifica, ha migliorato i propri punteggi di lettura PIRLS da 576 a 587 nello stesso periodo, e il punteggio medio di rendimento nella lettura dell’Inghilterra è sceso solo leggermente, da 559 nel 2016 a 558 nel 2021.

Le mosse della Svezia

Mentre nel resto d’Europa i governi stanziano fondi per avere più computer nelle scuole, il governo svedese ha annunciato quest’anno un investimento di 685 milioni di corone (60 milioni di euro) nell’acquisto di libri per le scuole del Paese, mentre altri 500 milioni di corone saranno spesi ogni anno nel 2024 e nel 2025 per accelerare il ritorno dei libri di testo nelle scuole.

Nella capitale svedese, Stoccolma, Liveon Palmer, 9 anni, studente di terza elementare della scuola elementare Djurgardsskolan, ha espresso la sua approvazione a trascorrere più ore scolastiche offline. “Mi piace scrivere di più a scuola, sulla carta, perché è semplicemente meglio“, ha detto all’AP. La sua insegnante, Catarina Branelius, ha detto di essere stata selettiva nel chiedere agli studenti di usare i tablet durante le sue lezioni anche prima del controllo a livello nazionale. “Uso i tablet in matematica e stiamo realizzando alcune app, ma non utilizzo i tablet per scrivere testi”, ha detto Branelius. Gli studenti di età inferiore a 10 anni “hanno bisogno di tempo, di pratica e di esercizio con la scrittura a mano prima di introdurli alla scrittura su un tablet”.

Tecnologia dannosa per l’apprendimento

Alcuni deficit di apprendimento potrebbero essere il risultato della pandemia di Covid o riflettere un numero crescente di studenti immigrati che non parlano svedese come prima lingua, ma un uso eccessivo degli schermi durante le lezioni scolastiche può far sì che i giovani rimangano indietro nelle materie fondamentali, dicono gli esperti di istruzione. “Esistono prove scientifiche evidenti del fatto che gli strumenti digitali compromettono anziché migliorare l’apprendimento degli studenti”, ha affermato il mese scorso il Karolinska Institute svedese in una dichiarazione sulla strategia nazionale di digitalizzazione nell’istruzione. “Crediamo che l’attenzione dovrebbe tornare all’acquisizione di conoscenze attraverso libri di testo stampati e competenze degli insegnanti, piuttosto che all’acquisizione di conoscenze principalmente da fonti digitali liberamente disponibili che non sono state controllate per l’accuratezza“, ha affermato l’istituto.

L’appello dell’ONU

La rapida adozione di strumenti di apprendimento digitale ha suscitato preoccupazione anche da parte dell’agenzia per l’istruzione e la cultura delle Nazioni Unite, che in un rapporto pubblicato il mese scorso ha lanciato un “appello urgente per un uso appropriato della tecnologia nell’istruzione”. Il rapporto esorta i Paesi ad accelerare le connessioni Internet nelle scuole, ma allo stesso tempo avverte che la tecnologia nell’istruzione dovrebbe essere implementata in modo tale da non sostituire mai l’insegnamento in presenza condotto dagli insegnanti e sostenere l’obiettivo condiviso di un’istruzione di qualità per tutti.

L’istruzione online in Occidente

L’istruzione online è un argomento molto dibattuto in tutta Europa e in altre parti dell’Occidente. La Polonia, ad esempio, ha appena lanciato un programma per fornire un laptop finanziato dal governo a ogni studente a partire dalla quarta elementare, nella speranza di rendere il Paese più competitivo dal punto di vista tecnologico. Negli Stati Uniti, la pandemia ha spinto le scuole pubbliche a fornire agli studenti delle scuole primarie e secondarie milioni di computer portatili acquistati con i fondi federali per la pandemia, ma esiste ancora un divario digitale, che è in parte il motivo per cui le scuole americane tendono a utilizzare sia i libri stampati che i libri digitali, ha affermato Sean Ryan, Presidente della divisione scolastica statunitense presso la casa editrice di libri di testo McGraw Hill. “Nei luoghi in cui non c’è connettività a casa, gli insegnanti sono restii ad appoggiarsi al digitale perché pensano ai loro studenti più vulnerabili e si assicurano che abbiano lo stesso accesso all’istruzione di tutti gli altri”, ha detto Ryan.

La Germania, uno dei Paesi più ricchi d’Europa, è stata notoriamente lenta nel trasferire online programmi governativi e informazioni di ogni tipo, compresa l’istruzione. Anche lo stato della digitalizzazione nelle scuole varia tra i 16 stati del Paese, che sono responsabili dei propri programmi di studio. Molti studenti possono completare il percorso scolastico senza alcun tipo di istruzione digitale richiesta. Alcuni genitori temono che i loro figli potrebbero non essere in grado di competere sul mercato del lavoro con giovani tecnologicamente più preparati provenienti da altri Paesi.