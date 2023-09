La tempesta Haikui imperversa in Cina: camion dei pompieri travolto dalla furia dell’acqua, 5 dispersi

MeteoWeb

La furia dell’acqua ha travolto un camion dei pompieri nel Sud/Est Cina, facendolo finire in un fiume: dispersi i 5 membri dell’equipaggio, hanno riferito le autorità locali, mentre la 2ª tempesta tropicale degli ultimi giorni ha colpito la terraferma. Haikui si è indebolita a tempesta tropicale mentre sferzava la costa nelle province di Fujian e Guangdong, portando fino a 600 mm di pioggia in alcune aree mentre si muoveva verso l’interno, secondo l’agenzia meteorologica cinese. L’autopompa precipitata in un fiume nella contea di Yongtai nel Fujian trasportava 9 vigili del fuoco. I soccorritori stanno “facendo tutto il possibile” per trovare i dispersi, secondo il quartier generale dei servizi di emergenza della contea.

Haikui aveva la forza di un tifone quando domenica ha attraversato la punta meridionale di Taiwan senza causare gravi danni. Ha seguito il landfall del tifone Saola sabato mattina lungo la costa del Guangdong. La settimana scorsa il tifone aveva travolto Hong Kong, provocando alcune inondazioni. Negli ultimi mesi, la Cina ha registrato alcune delle piogge più violente e delle inondazioni più mortali degli ultimi anni. Decine di persone sono morte, anche nelle zone montuose periferiche della capitale, Pechino.