Tempesta Haikui, quasi 300mila evacuati in Cina

Sono circa 300mila gli evacuati nella provincia del Fujian, nell’Est della Cina, a causa del passaggio dell’ex tifone Haikui, l’11° a colpire quest’anno il gigante asiatico. Almeno 294.100 residenti sono stati costretti a fuggire dalle proprie case case a causa delle piogge provocate dalla tempesta, che ha colpito quasi 1,6 milioni di abitanti della provincia e ha causato danni materiali a più di 2.500 case, come riportato dall’agenzia Xinhua.

Haikui ha generato forti piogge sulle zone costiere del Fujian da quando si è abbattuto nell’area martedì, mentre ieri ha scaricato 250 litri per metro quadrato di pioggia in 65 città in 15 contee, con picco rilevato a Gaishan, dove sono caduti circa 550 litri di pioggia per metro quadrato. Il dipartimento meteorologico ha avvertito il forte maltempo proseguirà per almeno 2 giorni in varie parti della provincia.