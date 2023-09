La tempesta Lee avanza nell’Atlantico, diventerà un uragano

MeteoWeb

La tempesta tropicale Lee avanza nell’Atlantico: dovrebbe intensificarsi velocemente e trasformarsi nel weekend in un uragano “estremamente pericoloso“: è quanto ha riportato il National Hurricane Center statunitense. Lee potrebbe evolvere in uragano domani, per poi diventare una tempesta di 3ª categoria o più forte entro la fine della settimana, abbattendosi sulle isole Leeward nei Caraibi, tra cui le Virgin Islands, Saint Martin e Antigua e Barbuda.