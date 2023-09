La tempesta tropicale Ophelia punta la East Coast, stato d’emergenza in Carolina del Nord e Virginia

MeteoWeb

La tempesta tropicale Ophelia si abbatterà sulla costa orientale degli USA, in Carolina del Nord, sabato mattina ora locale, con il potenziale di venti dannosi e pericolose mareggiate: lo ha reso noto il National Hurricane Center statunitense. Sono previste inondazioni potenzialmente letali causate dal sistema meteorologico per parti della Carolina del Nord orientale e della Virginia sudorientale, ha sottolineato l’NHC nell’ultimo aggiornamento, in cui evidenziava che Ophelia in quel momento si trovava a circa 115 km a Sud di Cape Lookout, Carolina del Nord, dirigendosi verso Nord-Nord/Ovest a 19 km/h. Il sistema ha fatto registrare venti massimi sostenuti di a 113 km/h con alcune raffiche più elevate, ma si prevede un indebolimento dopo il landfall, ha riferito l’NHC. Ophelia dovrebbe virare verso Nord sabato e poi si spostarsi verso Nord/Est domenica.

La tempesta annuncia un fine settimana di vento e forti piogge fino a 18 cm in alcune parti della Carolina del Nord e della Virginia e da 5 a 10 cm nel resto della regione del Medio Atlantico fino a domenica. I governatori della Carolina del Nord, della Virginia e del Maryland.

Non è raro che si formino una o due tempeste tropicali (o addirittura uragani) l’anno al largo della costa orientale, ha affermato il direttore del National Hurricane Center Michael Brennan. “Siamo proprio al culmine della stagione degli uragani, praticamente possiamo avere tempeste che si formano ovunque su gran parte del bacino atlantico,” ha spiegato l’esperto.