Temporali in Valle d’Aosta, fulmine colpisce un albero: principio di incendio in un bosco di Valsavarenche

MeteoWeb

Primi temporali al Nord oggi in vista di un aumento dell’instabilità per la giornata di domani, mercoledì 13 settembre. Mentre in Piemonte sono arrivate pioggia e grandine, pioggia e temporali hanno interessato anche la Valle d’Aosta. Ed è stato molto probabilmente un fulmine a provocare nel pomeriggio un principio di incendio in un bosco di Valsavarenche, in frazione Le Creton. L’intervento del Nucleo antincendi boschivi del Corpo forestale della Valle d’Aosta e dei volontari del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: