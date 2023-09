Terremoto avvertito a Napoli e Pozzuoli: paura in Campania | LIVE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione prima delle ore 20 in Campania. In particolare, moltissime segnalazioni sono arrivate alla Redazione di MeteoWeb dalla zona di Pozzuoli e Napoli, dal Centro storico, a Posillipo, Fuorigrotta e Pianura. In particolare, alle 19:45 è avvenuto un terremoto di magnitudo 3.8 ad una profondità di 3km.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) rende noto che è in corso uno sciame sismico ai Campi Flegrei. Da tempo, nei Campi Flegrei è in atto un fenomeno di sciami sismici ripetuti legati al bradisismo.

